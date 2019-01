Tankcsapda számokkal búcsúztatják az M3-ason elgázolt lányt

Kata édesanyja azt szeretné, ha a nem hagyományos szertartáson nemcsak sírnának, de nevetnének is.

A Mennyország tourist és még megannyi Tankcsapda-klasszikus fogja aláfesteni a zenekar tragikus körülmények között elhunyt rajongója, Böröcz Kata gyászszertartását. Édesanyja így akar búcsúzni szeretett lányától – írja a borsonline.hu.

Kata mindössze 25 évesen hunyt el, de édesanyja szerint lánya annyit élt, mint más 125 év alatt. Pörgős és életvidám természetének köszönhetően ez alatt a rövid idő alatt is teljes életet élt. Már kicsiként is verseket fordított horvát nyelvre, versenyszerűen lovagolt, imádta a szép és a gyors kocsikat és a családját. Milánóban modellkedett, de képtelen volt távol maradni tőlük, ezért inkább maga mögött hagyta a karriert, csak hogy haza jöhessen hozzájuk – emlékezett imádott lányára Anikó.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Kata Szerette a csillogást, imádott a középpontban lenni, ezért a család úgy gondolta, hogy nem hagyományos temetést szerveznek neki, nem temetői keretek között tartják, hanem inkább egy búcsúztatót, ahová elmehet bárki, aki meg szeretne emlékezni róla. Nem kötelező a fekete ruha sem. Bármennyire is beleszakad a szívünk a történtekbe, a megemlékezésen azonban nemcsak sírni, hanem nevetni is szeretnénk, hiszen Kata is ezt akarná, és mosolyogva nézne ránk – szögezte le az anya. A búcsúztatón a lány kedvenc zenéit játsszák majd, természetesen Tankcsapdát is.

Nagyon szerette ezt a zenekart, sokat jelentett neki a zenéjük, együtt is rengeteget jártunk az együttes koncertjeire, így természetesen sok Tankcsapda-szám is elhangzik majd Kata búcsúztatóján – árulta el az édesanya.

Kata édesanyjában, Anikóban számos kérdés motoszkált, amelyekre lánya szerelmétől várt választ. A férfit azonban sokáig nem érte utol, és ő sem hívta az asszonyt. Végül Anikónak sikerült beszélnie Zoltánnal. „Beszéltünk, a két család jóban maradt, senki nem haragszik senkire” – mondta vasárnap az anya, aki korábban közölte: a gázolóra sem haragszik, a balesetről senki sem tehet igazán, rosszkor voltak rossz helyen.

Közel két éve vagyunk együtt Katával, nekem ő a legnagyobb szerelem az életemben. Múlt időben sem róla, sem a kapcsolatunkról nem tudok beszélni. Ilyen szerelem mindenki életében csak egy van. Persze, voltak vitáink, de szerintem ez természetes minden olyan kapcsolatban, amely ilyen hőfokon ég – mondta a lány párja, Zoltán.

A Blikkre hivatkozva a Bors azt írja, Kata elhagyta szórakozás közben a telefonját, ezért a férfiét kérte el, hogy az együttes gitárosának megköszönje a jegyeket. „Ám észrevett valami félreérthető üzenetet, amit valaki írt nekem. Ezen nagyon felhúzta magát, így elkezdtünk veszekedni, miközben mentünk hazafelé az M3-ason” – mondta Zoltán.

Szerette volna, ha mindketten lenyugszanak, ezért megállt, hogy elmondhassa neki: csak őt szereti, nincs más az életében, félreérti a sorokat. Kata azonban, ahogy megálltak, kikapta a kocsikulcsot, kiugrott az autóból, amit egyetlen gombnyomással rá zárt, majd az autók közé szaladt.

„Öt órát ültem a kocsiban úgy, hogy fogalmam sem volt semmiről. A baleset tőlem távolabb történt, nem láttam belőle semmit. Telefonom nem volt, mert az is nála maradt. Aztán jött egy rendőr, nagy nehezen kiszabadított a kocsim fogságából, és akkor tudtam meg, hogy Kata nincs többé. Oda akartam rohanni, hogy utoljára átöleljem, de addigra elvitték. Azóta csak sírok, minden nélküle töltött pillanat gyötrelem” – mondta megtörten a lapnak Zoltán.

HIRDETÉS HIRDETÉS