Új bálnafajt találtak a kutatók

A fajt korábban a Bryde-bálna egy populációjának vélték a szakemberek, ugyanakkor felfigyeltek rá, hogy ez a csoport az öböl északkeleti sarkára koncentrálódik és nem keveredik az Indiai-, Atlanti- és Csendes-óceánban is előforduló Bryde-bálnákkal, valamint azokkal ellentétben a tengerfenékhez közel táplálkozik.

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) genetikusa, Lynsey Wilcox és kollégái 2000 óta gyűjtöttek szövetmintákat a Rice-bálnáktól. A 36 egyedtől származó mintákat összevetették a Bryde-bálnák génjeivel, és az eredmény megerősítette, hogy külön fajról van szó.

