Tömeges meztelenkedést szervez a híres fotós

Az extravagáns New York-i művész hétfőn bejelentette, hogy július 14-én, a Provocaré művészeti fesztivál részeként a Melbourne-i Chapel Street-et szeretné „vászonként” használni – írja a Guardian. Fotózott már a városban, legutóbb, 2001-ben majdnem 5000 ember vett részt az installációjában – az eső ellenére.

Tunick kizárólag 18 év feletti modelleket hívott meg az alkotáshoz, ám „bármilyen alakú, magasságú, állampolgárságú és etnikumú” ember csatlakozhat az állóképhez.

„Természetesen örülnék, ha az az 5000 ember, aki évekkel ezelőtt regisztrált, most is eljönne, ugyanakkor azt gondolom, hogy friss vérre és új tapasztalatokra is szükség van”