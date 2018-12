Véletlenül találták fel az egyik legnépszerűbb karácsonyi játékot

A cipészektől ellesett módszerrel apró csillámokkal töltött meg egy vízzel teli üveggömböt.

Ezt ne hagyja ki! Zserbó nélkül nincsenek ünnepek! Íme a legjobb receptek!

Az ajándékboltok elmaradhatatlan kelléke, a kissé giccses, de mégis gyermekkori nosztalgiát ébresztő hógömb feltalálása a véletlen műve volt. Az osztrák feltaláló leszármazottai ma is jól menő üveggömb-gyártó üzemet vezetnek Bécsben.

Már az 1878-as párizsi világkiállításon szerepelt olyan üveg papírnehezék, amelyben víz és fehér por volt, és fejjel lefelé fordítva hóvihart imitált, írja az artsy.net alapján a Maszol.

A hógömb feltalálójának azonban az osztrák sebészeti műszereket készítő mesterembert, Erwin Perzyt tartják, aki 1900-ban Thomas Edison villanykörtéjét szerette volna tovább fejleszteni, hogy alkalmas legyen műtőtermek megvilágítására. A cipészektől ellesett módszerrel apró csillámokkal töltött meg egy vízzel teli üveggömböt, hogy ez felerősítse a mögé helyezett gyertya fényét.

Később bébiételekhez használt fehér port szórt a gömbbe, amely megszívta magát vízzel és lassabban süllyedt a gömb aljára. Mivel a látvány a hóesésre emlékeztette Perzyt, végül nem műtőlámpa, hanem az egyik legnépszerűbb téli játék, ajándéktárgy lett a kísérlet eredménye.

1905-ben Perzy már Schneekugel néven levédett hógömböket forgalmazott, amelyekben apró templommaketteket is elhelyezett. A dísztárgy rövidesen elterjedt az osztrák felső tízezer köreiben, Perzyt találmányáért még I. Ferenc József császár is kitüntette. A két világháború között már Amerikában is gyártották a szuvenírt, de Orson Welles Aranypolgár című 1941-es filmjének nyitójelenetében egy eredeti Erwin Perzy-féle hógömb látható.

Original Vienna Snow Globes néven ma is működik a múzeummal kiegészült kisüzem Bécsben, III. Erwin Perzy vezeti. Míg az első évtizedekben csak templomos hógömbök készültek, a második világháború után szélesedett a kínálat, megjelentek a gömbbe zárt karácsonyfák, télapók és hóemberek, illetve megújult a műhó anyaga is, amit azóta is vállalati titokként őriznek. Az eredeti Perzy-hógömb ismérve, hogy kézzel készül és továbbra is üvegből van.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS