Világrekordra tör Gyulán Nemere István

Nemere Istvánról eddig is tudni lehetett, hogy az egyik legtermékenyebb írónk, aki a tömegtermelésben is jeleskedni képes. Most mindezt egy rekordkísérlettel nyilvánvalóvá is teszi.

Hazánk egyik legolvasottabb és legtermékenyebb szerzője: Nemere István augusztus 17-én, szombaton 10-17 óra között 250 különböző könyvét dedikálja a Gyulai Várfürdőben – olvasható a Gyulai Várfürdő és a Világóceán Kiadó által közösen jegyzett közleményben. Ez a vállalkozás a közlemény megfogalmazása szerint egy új világrekord felállítására tör, melynek során egy szerző legtöbb különböző könyvének dedikálása zajlik majd egyszerre, egyetlen helyszínen. Nemere István 722 megjelent könyvével úton van egy másik világrekord felé, amely a világ legtöbb különböző könyvét megjelentető szerző címét jelentheti – teszik hozzá, jelezve egyben azt is, hogy a szombati különleges dedikálásra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Kicsoda Nemere István? 1944. november 8-án születt Pécsett. Magát azzal mutatja be, hogy lényegében 1963 nyarától kezdve dolgozik. Volt gépgyári segédmunkás, dolgozott erdészetben, volt balatoni mentőcsónakos és megfordult könyvesboltban eladóként. Volt katona Budapesten és földmérő az állami térképészeti hivatalban. Körmölt kataszteri iratokat, lovas kocsin járta a Balaton-felvidéket, hogy térképeket rajzoljon. Dolgozott egy nagy kórház proszekturáján mint boncsegéd. Egy nyáron át statisztaként dolgozott a Hunnia filmgyárban. Első, lengyel feleségével Lengyelországba költözött, ahol a toruni Kopernikusz Egyetem Főkönyvtárában kapott állást. 1992-től 2015-ig Nemere Ilona, gasztronómiai újságíró, rádiós, több ismert szakácskönyv szerzője volt a felesége. Jelenleg harmadik házasságában él Nyíregyházán a szintén író Szentgyörgyi Judittal. 2018-ig 700 könyve jelent meg magyar nyelven, mely magyar rekordnak számít. Műveinek eladási példányszámai megközelítik a tizenegymilliót. Ha könyveinek száma túlszárnyalja a 723-at, akkor átveszi a világrekordot Barbara Cartland-tól, mint a legtöbb művet jegyző író. Az író saját honlapján közölt önéletrajza arra hívja fel a figyelmet, hogy nemcsak a magyar irodalom területén mennyiségi rekorder, hanem eszperantó nyelven is. Eszperantó nyelven írt könyvei Keleten és Nyugaton is napvilágot láttak, és sokfelé ezekből fordították le műveit nemzeti nyelvekre. Ezen a nemzetközi nyelven sem írt még egyetlen szerző ennyit – jegyzi meg, hozzátéve: talán ezért választották meg az 1990-es években kétszer egymásután a Nemzetközi PEN eszperantó csoportja elnökének. Borítókép:

Nemere István író, műfordító a budapesti Vérmezőn 2015. május 3-án.

MTI Fotó: Czimbal Gyula