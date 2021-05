Villanyoszlopra mászott egy medve Arizonában

Az eset még vasárnap történt a mexikói határhoz közeli Douglas városnál, ahol a rendőrség a mentőakció idejére lezárta a környező utcákat, beleértve egy autópályát is.

Az áramütés veszélye miatt a hatóságok nem tudtak közvetlenül beavatkozni; bámészkodók tucatjai figyelték, amint a medve végül saját erejéből mászott le az egymás melletti két póznáról.

A nagyfeszültségű távvezetéken pózoló medvéről az arizonai vadászati és halászati hatóság (AZGFD) közölt fotókat Twitter-oldalán.

Part of US Hwy 191 was briefly closed Sun. am while AZGFD Tucson, Douglas PD, Cochise SO and US Border Patrol drove off a bear that had climbed two utility poles. Two dozen onlookers scattered when the bear climbed down on its own. AZPS stood by, as the bear risked electrocution. pic.twitter.com/RkL2W197Cw

— AZ Game & Fish Dept (@azgfdTucson) May 9, 2021