Szüret Villányban: a borászok legnagyobb láthatatlan ellensége a mustgáz
Baranyában, a villányi borvidéken már javában zajlik a szüret, ilyenkor fegyelmezetten, már megszokott ütemben zajlik a munka a szőlőültetvényeken. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ezért idén is figyelmezteti a szüretelő borászokat a must erjedése közben keletkező mustgáz veszélyeire.
Szüret idején a villányi dombok megtelnek élettel, a pincékben pedig megindul az erjedés. A folyamat azonban nemcsak örömöt, hanem veszélyt is rejt: a mustgáz belélegzése akár végzetes is lehet. A Nébih és a helyi borászok ezért mindenkit óvatosságra intenek.
Mi az a mustgáz és miért életveszélyes?
A mustgáz valójában szén-dioxid, ami az erjedés természetes mellékterméke. Színtelen, szagtalan, a levegőnél nehezebb gáz, amely a pince alsó részeiben gyűlik össze. Belélegzése oxigénhiányt okoz, ami előbb szédüléshez, hányingerhez, majd mentális zavarokhoz, végső esetben halálhoz vezethet. Mivel az érintett a zavartság miatt gyakran nem képes elhagyni a helyiséget, a balesetek többsége tragédiával végződik.
A mustgáz-koncentráció sokszor észrevétlenül emelkedik meg, különösen rosszul szellőző pincékben. Éppen ezért elengedhetetlen a rendszeres ellenőrzés és a megfelelő biztonsági előírások betartása.
„Szüret után valahogyan megcsúszott, beleesett a tartályba és már nem tudott kimászni egy kiváló borász kollégám.”
Villányban a legtöbb borászatnak komoly tapasztalata van a mustgáz elleni védekezésben, de a veszélyt sosem szabad félvállról venni
– hangsúlyozza Günzer Zoltán borász, akinek családi gazdaságában több, mint 20 hektáron termelik a szőlőt.”
A mustgáz akkor a legveszélyesebb, ha valaki pincében erjeszt. A mi feldolgozónkban, a tartályokból távozó mustgázt egy komoly elszívóval távolítjuk el. Nem vagyok híve a pincében, hordókban erjesztésnek. Mi tartályban kezdjük a folyamatot és a hordóban fejezzük be. Nagyjából 20-25 éve történhetett az az egyetlen eset amiről tudok, ami sajnos tényleg tragédiával végződött. A tartályban épp egy kevesebb mennyiségű anyag erjedt, valahogyan megcsúszott, beleesett és már nem tudott kimászni egy kiváló borász kollégám.
A villányi borász szerint a borvidéken szinte minden családnak van szőlője, ezért nemcsak a nagy pincészetekben, hanem a kisebb gazdáknál is fontos a figyelem.
Sajnos minden évben hallani tragédiáról, amikor valaki óvatlan volt. Ezt csak megelőzni lehet, utólag már nincs lehetőség a hibát kijavítani
– teszi hozzá.
Hogyan védekezhetünk a mustgáz ellen?
A Nébih ajánlásai szerint a legfontosabb óvintézkedések:
- Rendszeres szellőztetés: minden pince légcseréjét biztosítani kell.
- Érzékelők használata: szén-dioxid-mérők vagy riasztók jelentősen növelik a biztonságot.
- Gyertyás ellenőrzés: ha a derékmagasságban tartott gyertya kialszik, azonnal el kell hagyni a helyiséget.
- Oktatás és intézkedési terv: a regisztrált borászati üzemeknek írásos tervvel kell rendelkezniük, és minden dolgozónak balesetvédelmi oktatáson kell részt vennie.
Ha a gyertya vagy az érzékelő gáz jelenlétét mutatja, azonnal hagyjuk el a pincét, és szükség esetén hívjuk a 112-es segélyhívót.