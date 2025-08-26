augusztus 26., kedd

Figyelmeztetnek

24 perce

Szüret Villányban: a borászok legnagyobb láthatatlan ellensége a mustgáz

Címkék#szüret#Villány#borász#mustgáz

Baranyában, a villányi borvidéken már javában zajlik a szüret, ilyenkor fegyelmezetten, már megszokott ütemben zajlik a munka a szőlőültetvényeken. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ezért idén is figyelmezteti a szüretelő borászokat a must erjedése közben keletkező mustgáz veszélyeire.

Keszán-Dopita Tünde

Szüret idején a villányi dombok megtelnek élettel, a pincékben pedig megindul az erjedés. A folyamat azonban nemcsak örömöt, hanem veszélyt is rejt: a mustgáz belélegzése akár végzetes is lehet. A Nébih és a helyi borászok ezért mindenkit óvatosságra intenek.

A mustgáz jelenlétét jelző gyertya
Ha szüret után a derékmagasságban tartott gyertya kialszik a borospincében, azonnal el kell hagyni a helyiséget.
Fotó: Andreas Gillner / Forrás: Getty images

Mi az a mustgáz és miért életveszélyes?

A mustgáz valójában szén-dioxid, ami az erjedés természetes mellékterméke. Színtelen, szagtalan, a levegőnél nehezebb gáz, amely a pince alsó részeiben gyűlik össze. Belélegzése oxigénhiányt okoz, ami előbb szédüléshez, hányingerhez, majd mentális zavarokhoz, végső esetben halálhoz vezethet. Mivel az érintett a zavartság miatt gyakran nem képes elhagyni a helyiséget, a balesetek többsége tragédiával végződik.

A mustgáz-koncentráció sokszor észrevétlenül emelkedik meg, különösen rosszul szellőző pincékben. Éppen ezért elengedhetetlen a rendszeres ellenőrzés és a megfelelő biztonsági előírások betartása.

„Szüret után valahogyan megcsúszott, beleesett a tartályba és már nem tudott kimászni egy kiváló borász kollégám.”

Villányban a legtöbb borászatnak komoly tapasztalata van a mustgáz elleni védekezésben, de a veszélyt sosem szabad félvállról venni

 – hangsúlyozza Günzer Zoltán borász, akinek családi gazdaságában több, mint 20 hektáron termelik a szőlőt.”

A Günzer család készen áll a szüretre
„A mustgáz minden évben veszélyt jelent, de nálunk nem kérdéses, hogyan kerüljük el a veszélyt”
Fotó: Günzer / Forrás: Günzer Családi birtok

A mustgáz akkor a legveszélyesebb, ha valaki pincében erjeszt. A mi feldolgozónkban, a tartályokból távozó mustgázt egy komoly elszívóval távolítjuk el. Nem vagyok híve a pincében, hordókban erjesztésnek. Mi tartályban kezdjük a folyamatot és a hordóban fejezzük be. Nagyjából 20-25 éve történhetett az az egyetlen eset amiről tudok, ami sajnos tényleg tragédiával végződött. A tartályban épp egy kevesebb mennyiségű anyag erjedt, valahogyan megcsúszott, beleesett és már nem tudott kimászni egy kiváló borász kollégám.

A villányi borász szerint a borvidéken szinte minden családnak van szőlője, ezért nemcsak a nagy pincészetekben, hanem a kisebb gazdáknál is fontos a figyelem. 

Sajnos minden évben hallani tragédiáról, amikor valaki óvatlan volt. Ezt csak megelőzni lehet, utólag már nincs lehetőség a hibát kijavítani

– teszi hozzá.

Hogyan védekezhetünk a mustgáz ellen?

A Nébih ajánlásai szerint a legfontosabb óvintézkedések:

  • Rendszeres szellőztetés: minden pince légcseréjét biztosítani kell.
  • Érzékelők használata: szén-dioxid-mérők vagy riasztók jelentősen növelik a biztonságot.
  • Gyertyás ellenőrzés: ha a derékmagasságban tartott gyertya kialszik, azonnal el kell hagyni a helyiséget.
  • Oktatás és intézkedési terv: a regisztrált borászati üzemeknek írásos tervvel kell rendelkezniük, és minden dolgozónak balesetvédelmi oktatáson kell részt vennie.

Ha a gyertya vagy az érzékelő gáz jelenlétét mutatja, azonnal hagyjuk el a pincét, és szükség esetén hívjuk a 112-es segélyhívót.

 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
