Hetedikes a gyermeked? Most kell dönteni! Sok szülő csak most érti meg, miért életmentő ez

Hetedikes gyerekek szülei, figyelem! Már csak néhány nap maradt a nyilatkozat leadásáig. Az ingyenes HPV-oltás, amely életmentő védelmet nyújthat a súlyos betegségek ellen komoly segítséget jelenthet.

A HPV-oltással évente több élet is megmenthető, az ingyenes lehetőség a hetedikesek számára szeptemberben adott.

Fotó: KTStock / Forrás: Getty Images

Fontos határidő: ingyenes HPV-oltás szeptember 12-ig

Az oltást az iskolaorvos két adagban, hat hónap különbséggel adja be a felkarba, a teljes védelemhez mindkét adag szükséges. – írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. (NNGYK)

A HPV több mint 100 típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, így például méhnyak-, fej-nyak- és nemi szervi daganatokat. Az új, 9 HPV típust tartalmazó oltóanyag nemcsak a leggyakoribb, magas kockázatú típusok (16 és 18), hanem a nemi szemölcsök ellen is hatékony. Az oltás segíti az immunrendszert a vírus gyors semlegesítésében, így a súlyos betegségek megelőzésében.

Pécsen is egyre többen kérik a védőoltást

Az általános iskolákban, ahol iskolaorvosként vagyok jelen, a szülők folyamatosan adják le a kért nyilatkozatot.

– mondja dr. Szita Mária, az Ifjúság egészségügyi szolgálat iskolaorvosa, aki többek között a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskolában is ellátja az iskolaorvosi feladatokat.

Nagyon sokan kérik az oltást, ez abszolút elmondható. Találkozunk természetesen egyéni nézetekkel, de az elmúlt évek tendenciája alapján bátran állítható, hogy a jelentkezők száma évről évre emelkedik. Megnőtt a fiúk részéről is az igény, kifejezetten látjuk, hogy a szülők komolyan veszik ezt a lehetőséget.

Biztonságos oltás: stabil védelem a HPV ellen

A vakcina teljesen biztonságos: nem tartalmaz élő vírust, genetikai módosító anyagot, és a mellékhatások általában enyhe, átmeneti reakciók (például fájdalom vagy bőrpír). Klinikai vizsgálatok szerint a védőoltás 100%-os védelmet nyújt a legveszélyesebb HPV-típusok és rákmegelőző állapotok ellen.

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A HPV-oltással évente több száz élet menthető meg, így a vakcina valódi életmentő beavatkozásnak számít.