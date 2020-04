A bolti köhögés is veszélyes lehet

Egy magyar orvos szerint aki holnap boltba megy, annak mindenképp ajánlott maszkban elindulni.

Másodpercek alatt el lehet kapni a koronavírust egy boltban akkor is, ha valaki több sorral arrébb köhög – hangzott el a Tények riportjában. Finn kutatók egy animáción mutatták be, mennyire veszélyes ilyenkor vásárolni: a videón jól látszik, hogy a köhögő ember által szétszórt vírusok méterekre eljutnak a polcok között, sőt, hosszú másodpercekig is a levegőben maradhatnak. Így bárki megfertőződhet, ha nem vigyáz.

Szombaton indul az utolsó ünnep előtti roham, rengeteg embert várnak a boltokba. Egy magyar orvos szerint aki holnap boltba megy, annak mindenképp ajánlott maszkban elindulni. A maszka használatával ugyanis lényegesen csökkenthető a továbbfertőzés lehetősége.

