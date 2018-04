A feleslegesen elszórt pénz fáj a legjobban az olvasóinknak

Az újraszámlálás hivatalos szükségtelenné nyilvánítása után azzal kívántuk feloldani a sok feszültséget, hogy különféle vicces lehetőségeket kínáltunk fel azoknak, akiken már visszavonhatatlanul úrrá lett a számlálhatnék.

Épp a soron következő szavazásunk meghirdetése előtt látott napvilágot a hír, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a benyújtott fellebbezések alapján egyetlen választókerületben sem rendelte el a szavazatok újraszámlálását. A sok szenvedélyes, néhol indulatos megnyilvánulással tarkított választási kampány, a s rekordokat döntögető választási részvétel után úgy éreztük, itt az ideje a gőz kiengedésének, s az újraszámlálás hivatalos szükségtelenné nyilvánítása után azzal kívántok feloldani a sok feszültséget, hogy különféle vicces lehetőségeket kínáltunk fel azoknak, akiken már visszavonhatatlanul úrrá lett a számlálhatnék.

Legnagyobb meglepetésünkre a jó pár vicces lehetőségre leadott sok-sok vicces válasz mégis kirajzolt egy olyan mintázatot, amelyen azért átütött valami a valóságos élet kérdéseiből.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kiemelkedő eredménnyel, összesen 43 százalékos arányt elérve szerepelt ugyanis az a lehetőség, amely szerint olvasóink a legszívesebben a feleslegesen elszórt pénzüket számolnák össze most újra, ha tehetnék. Ez a válasz egyrészt a hétköznapi életünk anyagi alapjainak fontosságáról árulkodott, másrészt ékes bizonyság lehetett azokra számára, akik szerint a magyar lakosság pénzügyi tudatosságán igenis volna még mit javítani.

Holtversenyt ért el – egyaránt 18-18 százalékos válaszadási arányt produkálva – két további lehetőség. Az egyik a romantikusabb lelkű olvasóink között aratott sikert, akik között gyanúnk szerint nagy valószínűséggel sok-sok hölgy is szerepelhetett. Ez a válasz azoknak kedvezett, akik életük szép emlékeit vennék számba a legszívesebben. Ennek a szépen hasító válasznak azért is örültünk, mert ebből az is kitetszik, hogy nagyon sokan olvasnak minket a boldog emberek közül. Azok közül tehát, akiknek van mire emlékezniük, ha az ismert sláger refrénje szerint kívánnak gondolkodni, s nem restek úgy élni, hogy közben csak a szépre emlékezzenek.

A másik – szintén 18 százalékos eredménnyel szereplő – válasz vélhetően a focirajongókat találta meg a legnagyobb számban, akik Böde Dani izgalmasan vehemens belemenéseit számolgatnánk a legszívesebben – szerintünk tekintet nélkül arra, hogy amúgy mit gondolna a Fradiról.

11 százalékot ért el a szomorkás hangulatú válaszadók tábora, akik nem életük boldog pillanataira révednének vissza önfeledten, hanem inkább a viszonzatlan szerelmeiket számolgatnák szorgosan.

Az ötödik helyre szorultak végül 10 százalékkal azok, akik az ősz hajszálaik számolgatására vállalkoznának a vicc kedvéért a legszívesebben. Eszünk ágában sincs azonban azt gondolni, hogy ezzel az idős olvasóink számarányába nyertünk volna bepillantást. Mert hol van az megírva, hogy valaki, akinek ősz hajszálai vannak, minduntalan ezzel kellene, hogy foglalkozzon? Mint ahogy annyi minden más az életben, vélhetően ez a kérdés is fejben dől el. Akit tehát nem zavar a saját érett kora, s az ősz hajszálak felsorakozása, az nyilván rá sem hederít erre a kis szürkeségre. Hiszen ettől még nagyon sok színt lehet belevinni az életünkbe – akár a pénzünkre most már jobban ügyelve, akár a legszebb emlékeinket most már tudatosabban keresve.

Borítókép: Illusztráció

pixabay.com