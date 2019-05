A kézmosás mellett a kézszárítás módja is fontos

A papír kéztörlő sokkal kisebb kockázattal jár, mint a meleglevegős kézszárító.

Világszerte minden évben május ötödikén ünneplik a Kézhigiénia Napját. A fertőző betegségek nyolcvan százaléka érintéssel terjed, a helyes kézmosás és szárítás nagymértékben csökkentheti a megfázás, az influenza és más fertőző betegségek gyakoriságát – olvasható a csalad.hu cikkében.

Mint írják, a kézszárítás módja is komolyan befolyásolhatja egészségünket. Még a szappannal és a fertőtlenítőszerrel történő kézmosást követően is van esély arra, hogy beszennyezzük a bőrünket a kézszárítással. A Leeds-i Egyetem és a Leeds Oktató Kórházak tanulmánya szerint

azokban a mosdóhelyiségekben, ahol csak papír kéztörlőt használnak, lényegesen kevesebb bakteriális szennyeződés található, mint a meleglevegős kézszárítóval felszerelt mosdókban.

A cikk felidézi: az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Franciaországban valós élethelyzetekben végzett vizsgálatok megmutatták, hogy a mikroorganizmusok szóródása 25-ször nagyobb a levegővel működő kézszárítókkal, mint az egyszerű papír kéztörlők használatával.

Ismertetik: még ha tisztának tűnnek is a kezeink, sok-sok baktériumot hordozhatnak. Pár óra alatt akár 500-1000 baktérium is a kezeinkre és az ujjakra kerülhet. Ha körülöttünk beteg emberek tüsszentenek vagy köhögnek, a baktériumok a levegőbe kerülve a bőrünkre érkezhetnek. Ha megérintjük a szánkat, orrunkat, vagy a szemünket mielőtt megszabadulnánk ezektől, nagyon könnyen elkaphatjuk a fertőzést. És ugyanilyen módon terjeszthetjük mi is a fertőző betegségeket. Megbetegedhetünk, ha ételkészítés, nyers hússal való munkálkodás, vagy wc-használat előtt és után nem mosunk kezet – figyelmeztet az írás.

A cikk összefoglalja azt is, milyen egyszerű dolgokra kell odafigyelnünk annak érdekében, hogy csökkentsük a betegségek kockázatát:

Használjunk semleges szappant a kézmosáshoz, ami nem öli meg a hasznos baktériumokat, melyek a bőrünkön élnek!

Óvatosan töröljük és szárítsuk meg a kezünket eldobható papírtörlővel, hiszen a túl erős dörzsölés károsíthatja a bőrünk felületét!

A nyilvános mosdókban ugyanazzal a papírkendővel zárjuk el a csapot és nyissuk ki az ajtót, majd dobjuk azt a hulladékgyűjtőbe, így nem szennyezzük be újra a kezünket!

Próbáljuk meg elkerülni a forró levegővel működő szárítókat, melyek nagyobb eséllyel juttatnak baktériumokat a levegőbe és a testünkre! Különösen az egészségügyben és a vendéglátóipari szektorban dolgozóknak nem ajánlott ez a módszer.

Borítókép: illusztráció