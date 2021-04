A magyar bor iránti szenvedélye vezeti munkájában a műsorvezetőt

Fordulatokban gazdag karrierjéről kérdeztük az Országos Bortúra egyik alapítóját.

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalícióval jönne a fizetős egészségügy

Kocsis-M. Brigitta műsort vezet, újságot ír és tanít, továbbá számos szépirodalmi mű szerzője is. Mindemellett szenvedélyesen rajong a magyar borokért, ezért tavaly BorPortré címen online műsort indított, idén pedig applikációt készít Országos Bortúra néven. Brigittával a Vasárnap Reggel aktuális műsorairól, könyveiről, hitről és szerelemről készített interjút.

A bor nagy szerepet játszik az életében, több munkája is kötődik a magyar bor népszerűsítéséhez. Miből ered a bor iránti rajongása?

A rajongás viszonylag későn alakult ki nálam, mert a családomban nincs hagyománya a borozásnak. A szüleim annyira absztinensek, hogy szilveszterre is csak egy kis üveg pezsgőt vesznek, amelyet húsvétkor dobnak ki bontatlanul a hűtőből. A gimnáziumban volt egy nagy szerelmem, vele kezdtem el borozni. Gyakran kiültünk a Sas-hegyre egy üveg finom borral, éjszakákat beszélgettünk át és úgy éreztük, megváltjuk a világot. Nekem a bor melletti beszélgetés azt jelenti, hogy bármi lehetséges, mélyen kapcsolódunk egymáshoz és figyelünk a másikra, miközben van idő és tér. Szóval nem is annyira magához az italhoz vonzódom, sokkal inkább a bor jelentette életérzéshez.

Legújabb műsora, a BorPortré éppen egy évvel ezelőtt indult el és nemrég ünnepelte a 100. részt. Honnan jött az ötlet, hogy televíziós műsorvezetőként online műsort indítson?

Tavaly, amikor beütött a koronavírus, gyakorlatilag egy nap alatt lemondták a televíziós forgatásaimat és az összes rendezvényt, ahol műsort vezettem volna. Otthon ültem a konyhámban, néztem a kutyámra, és azon gondolkoztam, mihez kezdjünk most. Arra jutottam, hogy tudományos újságíróként kötelességem hitelesen tájékoztatni az embereket valamilyen platformon. Így jött az ötlet, hogy csináljak egy online műsort, amelyben szakértőkkel beszélgetek a járványról. És ha már otthon van az interjúalany és én is, kitaláltam, hogy legyen ez egy bor melletti, ráérős beszélgetés, miközben egymásra figyelünk és elmélyedünk. Így emeltem be a bort mint szerelmemet az interjú műfajába.

Azok kedvéért, akik még nem látták, mesélne kicsit a műsorról?

A BorPortréban minden héten egy szakértővel beszélgetek a saját témaköréről, amely eleinte a koronavírushoz kapcsolódott, de most már a tudományos, a kulturális és az üzleti élet kiválóságait is megszólaltatom. Az adás élőben megy a Facebookon, aztán feltöltöm a műsor honlapjára és YouTube-csatornájára is. A beszélgetés 45-60 perc, közben pedig mindig egy magyar pincészet által küldött bort kóstolunk meg. A vendégekkel az online térben kapcsolódunk, a pincészet meg nekem és az interjúalanynak is küld egy-egy palackkal ugyanabból a borból. Szeretem, amikor a borászok élőben be tudnak jelentkezni a műsorba és maguk mondják el, miért éppen az adott tételt választották a beszélgetéshez. Ami nagy előnye az online műsornak, hogy azonnal reflektálhatnak a nézők, így rögtön feltehetem a kapott kérdést a vendégnek. Olyan, mintha egy nagy konyhaasztalnál ülve beszélgetnénk a témáról.

Úgy tudom, hogy emellett a borturizmus felélénkítéséért új online platformot alapított többedmagával Országos Bortúra néven. Miért érezte fontosnak, hogy részt vegyen egy ilyen felület létrehozásában?

Az ötlet a BorPortéból nőtte ki magát, miután a sors abba az irányba sodort, hogy megismerhettem a borászok világát. A műsorom a 30-40 év feletti értelmiségieknek szól, az alkalmazással viszont a fiatalabbakat szeretnénk megszólítani, trendivé téve a köreikben is a borozást. Hiszen kiváló borokat lehet kóstolni itthon, nagyon jó ár-érték arányban, valamint csodálatos kalandokba lehet keveredni az országhatárokon belül is. A két alapítótársammal azt a célt tűztük ki, hogy mindezt megmutassuk a fiataloknak, őket pedig az online térben, applikáción keresztül lehet a leghatékonyabban elérni. Így találtuk ki az Országos Bortúra koncepcióját, amelynek az a lényege, hogy a felhasználó menjen el Magyarország mind a 22 borvidékére, csekkoljon be a pincészeteknél és ossza meg a barátaival az élményeit fotók és videók formájában. Reményeink szerint ezáltal többen ismerhetik meg Magyarország csodálatos borászatait és borvidékeit.

Tehát a fiatalok mellett a borászatoknak is hasznos lesz az alkalmazás?

Igen, mert a pincészeteknek ez új megjelenési felület, amely megkönnyíti a foglalást, valamint megtudhatják azt is, ki érkezik hozzájuk vagy ki járt náluk. A borkedvelők pedig ezáltal felfedezhetik a kisebb, családi pincészeteket is, mert sajnos az emberek általában csak ugyanazt a 8-10 felkapott borteraszt ismerik és a legnépszerűbb 4-5 borvidéket. Meg szeretnénk mutatni nekik, hogy sokkal több szereplő van a borturisztikai térképen. Az alapítótársaimmal nagyon lelkesek vagyunk és rengeteget dolgozunk, hogy minél jobb legyen az alkalmazás. Nekem ez szerelemprojekt. Ez is.

Térjünk vissza kicsit a tévézéshez. Másik aktuális műsora, a Novum hétről hétre látható az M5 csatornáján. Ebben tudományos és technológiai újdonságokról számol be, ami egészen eltér az eddig említett tevékenységeitől. Honnan ered a tudomány iránti érdeklődése?

Alapvetően mérnökcsaládba születtem és magam is a Műegyetemre jártam. Nagyon sok időt töltöttem abban a közegben és hosszú éveken át írtam az egyetemi újságba is. Tehát a műszaki szemlélet és a mérnöki gondolkodás egyáltalán nem áll tőlem távol.

Hogyan került a Novumhoz?

Miután elvégeztem a Komlósi Oktatási Stúdióban a riporterképzést, a Novumnál adódott munkalehetőségem kezdő műsorvezetőként. Természetesen éltem a lehetőséggel, az évek során pedig nagyon megszerettem ezt a területet. Most már nyolc éve vezetem a műsort, nemrég pedig megválasztottak a Tudományos Újságírók Klubja szóvivőjének és elnökségi tagjának. Úgy érzem, megtaláltam magamat ebben a világban.

Hogy még szélesebb legyen a skála, beszéljünk kicsit a szépirodalmi munkásságáról is. Pár éve jelent meg verseskötete Akarsz róla beszélni? címmel, tavaly pedig a Nem emlékszem ilyesmire című novelláskötetét mutatta be. Milyen szerepet tölt be az életében a szépirodalom?

Bizonyos értelemben terápiás céllal írok, mert nagyon fontosnak tartom az önismeretet. Igyekszem jobban megismerni a saját működésemet és tudatosan élni az életemet, hogy adott esetben jobbá tehessem vagy változtathassak rajta. A könyveim segítettek abban, hogy egy-egy korszakot áttekintsek az életemben, elengedjek szerelmeket, meggyászoljak történéseket vagy átgondoljak fontos helyzeteket. Bár nem mindegyik történet szól rólam, valahogy mindegyikben benne vagyok.

Kiket szeretne megszólítani a műveivel?

Ezen még sosem gondolkoztam, mert a szépirodalomra nem gazdasági vállalkozásként tekintek. Az írás nálam sokkal inkább arról szól, hogy elmondhassam a számomra fontos érzéseket és történéseket. Ha valaki ebben örömet vagy vigaszt talál, annak csak örülök.

Ezek után nagyon érdekelne, hogyan nézne ki egy idillinek mondható hétvégéje. Jól sejtem, hogy szerepelne benne borozás, pincetúrák és költészetről való filozofálás?

Így van, ezek mind szerepelnének benne. Meg persze nagy séták a kutyámmal, mert ő nagyon fontos nekem, aztán esetleg egy kis sport, futás vagy jóga. És örülnék, ha lenne ebben egy olyan társam, akivel az élményeket megoszthatom.

Tervezi, hogy belefog még valami új munkába?

Nálam sosem lehet tudni, hogy mit hoz az élet. Figyelem a lehetőségeket, amelyeket fentről, a Jóistentől kapok, és utána aktívan teszek érte, hogy ezeket termőre fordítsam. Ima és cselekvés, én ebben hiszek.