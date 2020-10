A magyaroknak fontos a saját otthon a családalapításhoz

A magyar fiatalok szerint a gyermekvállalás szempontjából a három legfontosabb tényező a testi-lelki egészség, a biztos munkahely és a megfelelő lakásviszonyok.

A magyar fiatalok számára fontos a saját otthon a családalapításhoz – mondta a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.

Fűrész Tünde egy tavalyi kutatásukra hivatkozva kiemelte: a magyar fiatalok szerint a gyermekvállalás szempontjából a három legfontosabb tényező a testi-lelki egészség, a biztos munkahely és a megfelelő lakásviszonyok.

A szervezet elnöke szerint egész Közép-Kelet Európára jellemző, hogy az emberek szeretik, ha önálló tulajdonuk van, és ezt erősítette meg egy korábbi kutatásuk is, melyben a megkérdezettek 80 százaléka tartotta fontos tényezőnek az önálló otthont a gyermekvállaláshoz.

Hangsúlyozta: a lakhatás biztonsága 2010 óta központi helyet foglal el a kormányzati politikában, ezt mutatja a devizahitelesek megsegítése, a rezsicsökkentés és az öt évvel ezelőtt indult otthonteremtési program is, ami jövőre otthonfelújítási programmal is kiegészül, melyben akár hárommillió forintot is kaphatnak a családok.

Fűrész Tünde kiemelte: a családpolitikai intézkedéseknek demográfiai hatásai is vannak: 2015 óta folyamatosan nő a gyermekvállalási kedv, idén szeptemberben is közel hat százalékkal több gyermek született, mint egy évvel ezelőtt.

