Minőségi zöldségek és házi tejtermékek egyre szélesebb választéka elérhető az online kínálatban is.

A világjárvány is kellett ahhoz, hogy Magyarország ráeszméljen: a mezőgazdasági kistermelők portékái elérhetőbbek, mint gondolnánk – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Egyre több mezőgazdasági kistermelő csatlakozik ahhoz a kezdeményezéshez, hogy a termékeket házhoz szállítsák.

Eleinte az idősebb állampolgárok, illetve a karanténba szorult lakók ellátására irányult a mozgalom – többen segédkeztek azzal, hogy házhoz vitték a telefonban lediktált listán szereplő árut –, azonban a jó szándékú önkénteskedésből egy új szolgáltatási piac kezd kialakulni.

Nem teljesen új a kezdeményezés; 5-6 éve elindult már a gazdákat összegyűjtő közösségek szerveződése, amelyek általában a kistermelőket segítették, hogy jobb áron vagy egyáltalán el tudják adni a termékeiket.

Mára pedig a vásárlói igények is felerősödtek a minőség irányába, ezért kapósabbá váltak az online rendelhető, drágább vagy különleges eljárással termesztett és feldolgozott termékek.

A legtöbb ilyen szolgáltatás leginkább Budapesten és Pest megyében volt eddig érhető, most azonban országszerte szinte minden házhozszállítási lehetőségre ugranak az emberek.

A minőségi zöldségért, húsért, friss tejtermékekért sokan a piacokra mentek korábban, annak reményében, hogy közvetlenül a kistermelőktől vásároljanak. Csakhogy a piacra járás járványhelyzet idején nem egyszerű. A koronavírus nem kedvezett a termelői piacoknak. Mindenesetre a vírushelyzet generálta igényre a termelők nagyon hamar reagáltak.

Gyakorlatilag mindenki, aki kiszállításra alkalmas eszközzel rendelkezik, elkezdte kiszolgálni vevőit a lakóhelye környékén.

A kisebb termelők telefonos vagy e-mailes megrendeléseket teljesítenek a lakosságnak, a nagyobb vállalkozások már elkezdték kialakítani az internetes felületeket, ahol online leadhatók a rendelések.

Egyre jobban bővíti a kapacitásait a főként Pest megyében működő IttaSzezon, Szatyorbolt, és a Farmfutár, a vidéki hálózatok is növekednek, köztük a Debrecen környéki Tündérkert sajtműhely. Ugyan több éve működnek már, de most nekik is bővíteniük kell a kapacitásukat, hogy ki tudják szolgálni a vásárlókat.

– Március 26-tól elindult a házhoz rendelés – mondta el Répássy Zsuzsa, az IttaSzezon egyik tulajdonosa az Édespofa blognak. – Szerencsére az egyik termelőnk minden engedéllyel és feltétellel rendelkezik, így ő elvállalta. Az ehhez szükséges informatikai fejlesztés ideális esetben egy nagyobb falat lenne, ezt most nagyon fapadosan tudjuk csak megoldani, sajnos. A maximalista énünknek ez eléggé fáj, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy tényleg mindenki maradjon otthon.

Számos, a járvány miatt új utakat keresni kénytelen kereskedő is felfedezte a piaci a ma még létező piaci rést a gyümölcs- és zöldség házhoz szállításban. Pszichológusok szerint a legtöbb ember által e hónapokban megélt önkéntes karantén, az otthonmaradás kényszere új igényeket ébresztett a háztartásokban. Akik a járványhelyzet alatt hozzászoknak a házhoz rendelés kényelmesen lehetőségéhez, a jövőben sem akarják majd másként csinálni.

A koronavírus kevés pozitív hatásnak egyike lehet, hogy ismét előnybe kerül a közeli, hazai áru, ami megbízható – és házhoz jön.

Borítókép: illusztráció