A nagyvárosi méhészkedést népszerűsítené az agrárminiszter

Háztetőre is felment hivatalos párizsi látogatása során Nagy István magyar agrárminiszter, akit néhány oda telepített méhcsalád csalt fel a Grand Palais 240 méter hosszú épületének tetejére.

Az agrártárca évtizedek óta méhészkedő vezetője a V4NA hírügynökségnek elárulta, annyira megihlette a nagyvárosi méhészkedés trendje, hogy azt tervezi:

tavasszal saját miniszteri irodája erkélyére is beköltöztet egy-két méhcsaládot.

„Ahol a méhek megélnek, ott az ember is” – szögezte le Nagy István agrárminiszter, akinek a mézgyűjtő rovarok iránti szenvedélye évtizedes múltra tekint vissza, de amióta politikusi pályafutása elszólította otthoni kaptárjai mellől, azóta családi gazdasága 150 méhcsaládját apósa és fia felügyelik.

„Ha tehetem, éjszakai vándorlásuk idején vagy hétvégente ma is foglalkozom a méheimmel, mert az egyik legjobb rekreációs tevékenységnek tartom. Éppen ezért figyeltem hosszabb ideje a nagyvárosi méhészkedés trendjét, amely egyre inkább terjed világszerte”

– mondta a miniszter.

A szakember elárulta, nagy örömmel ment fel a Grand Palais tetejére, hogy tanulmányozza a méhészkedés e válfaját, mert nem titkolt célja, hogy Magyarországon is népszerűsítse az elsőre talán furcsának tűnő hobbit.

Méz a családnak, védelem a környezetnek

„Nem elsősorban gazdasági haszna van a nagyvárosi méhészkedésnek, de egy háztetőn vagy erre alkalmas más területen tartható 1-2 méhcsalád által évente megtermelt 10-20 kilogrammnyi méz egy család mézszükségletét bőven kielégítheti. Sokkal inkább alkalmas ez arra, hogy ily módon is védjük saját környezetünket. Ráadásul a városi környezetben, ahol a kirajzó méhek – miközben a nagyvárosi növényzet beporzását is elvégzik – olyan egzotikus növényekkel is találkozhatnak, amelytől az általuk előállított méz igazi kuriózumnak tekinthető” – magyarázta Nagy István, aki nemcsak beszél, hanem jó példát is mutat:

„A minisztérium épületének erkélye alkalmas rá, ezért terveim szerint jövő tavaszra odaköltöztetek egy-két méhcsaládot a hazai méhészetből.”

A szakminiszter reméli, hogy mások is kedvet kapnak, sőt: nem tartja elképzelhetetlennek, hogy később más középületek tetejéről is méhek rajzanak majd ki.

„Az emberi értelem egyik csodájának tartom, hogy egy ennyire szabadon élő rovart, egy olyan állatot, amelyre nem lehet pórázt tenni, rá tudtunk venni, hogy azt tegye, amit az ember akar”

– szögezte le Nagy István a V4NA-nak adott nyilatkozatában.