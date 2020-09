A Rákóczi Szövetség Kárpátalján is segíti az iskolakezdést: szeptember 16. és 23. között 89 településen, 1831 iskolakezdő gyermek családjainak adják át a szervezet helyi partnerei az anyaországi társadalom – benne több száz települési önkormányzat – magyar iskolaválasztást elismerő ösztöndíját.

A Rákóczi Szövetség közleményében hangsúlyozta: külhonban a magyar iskolaválasztás a záloga a magyar nyelv, a kultúra és a közösség fennmaradásának.

A szervezet ennek jegyében idén szeptemberben is több mint 9000 külhoni magyar iskolakezdő kisdiákot köszönt ösztöndíjjal és iskolatáskával Kárpát-medencei hálózata segítségével.

Közleményükben felidézték: a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja még 2004-ben a Felvidéken indult azzal a céllal, hogy minél több magyar család válassza az anyanyelvű oktatást, és azóta több száz gyereket segített szerte a Kárpát-medencében, hogy anyanyelvén tanulhasson.

Most számos bizonytalanság övezi a tanévet a Kárpát-medencében, a kárpátaljai kisdiákok számára is nehézségekkel indul az idei tanév, ugyanakkor a Rákóczi Szövetség mindent megtesz azért, a külhoni magyar családok érezzék, hogy ebben a nehéz helyzetben is számíthatnak az anyaország társadalmára – hangsúlyozták.