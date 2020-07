A tehenek új étrendjével küzdene a klímaváltozás ellen az étteremlánc

A globális felmelegedéssel kapcsolatban egyre többször veszik elő a teheneket, főleg a gázkibocsátásuk miatt támadva őket. Emésztésük során ugyanis metán kerül a levegőbe, és ez – számos klímaszakértő szerint – hozzájárul a globális felmelegedéshez.

Legutóbb a Burger King állt be azok sorába, akik nagyvállalatként tenni akarnak valamit a felmelegedés ellen. Az étteremlánc azt találta ki, hogy megváltoztatja teheneinek étrendjét annak érdekében, hogy azok kevesebbet szellentsenek és böfögjenek. Ezzel szerintük elősegíthetik a Föld megmentését a globális felmelegedéstől – írja a V4NA hírügynökség.

cow farts & burps are no laughing matter. they release methane, contributing to climate change. that’s why we’re working to change our cows’ diet by adding lemongrass to reduce their emissions by approximately 33%. learn about our ongoing study: https://t.co/kPCXpjfbGL #CowsMenu pic.twitter.com/DnmF8gVVL0

Fenntarthatóságot hirdető kampányában a cég egy videót is készített. Ebben azt mutatják be, mennyire komolyan kell venni a tehenek gázeresztését, hiszen az nagy veszélyt jelentenek a klímaváltozásra: ezért emelkedik a Föld hőmérséklete és olvadnak a jéghegyek. Mindezt egyébként gyerekek adják elő egy kétperces, fülbemászó dal kíséretében.

Mint kiderült, a Burger King teheneinek étrendjében a citromfű lesz az újdonság. Ez a növény állítólag napi 33 százalékkal csökkenti majd az állatok metánkibocsátását. A Burger King egyben arra is szigorúan figyelmeztet, hogy a tehenek szellentése nem nevetség tárgya.

Funny how the air out here in cattle country is never smoggy or hazardous…but by all means keep demonizing animal agriculture.

Get this load of crap off the internet pic.twitter.com/lYmAqUFK7R

