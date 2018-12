Adóigazolvány is kell a horgászengedélyhez

Jövőre a horgászengedélyek kiváltásához is szükség lesz az adóazonosító jelet igazoló okmányra – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.

Az adóhatóság azt ajánlja a horgászoknak, hogy időben ellenőrizzék az adóigazolványukat, vagy igényeljenek a NAV honlapjáról letölthető, nyomtatva és ügyfélkapun keresztül is benyújtható T34-es adatlapon adókártyát. A papírokat személyesen vagy postán is el lehet juttatni az adóhatósághoz, illetve a kormányablakokban működő NAV-ablakokban is benyújtható.

Az első adókártyák kiállítása ingyenes, de nem kell fizetni adatváltozás miatti cserénél és akkor sem, ha az igazolványt ellopták. Más esetekben az igénylőnek háromezer forintot kell fizetnie az adóigazolványért.

A NAV az igényléstől számított 15 napon belül postázza a kártyákat, de szükség esetén helyettesítő igazolást is készít azokról – olvasható a közleményben.

