Az otthonfelújítóknak segít a Lakáskultúra különszáma

Magyarország legnépszerűbb lakberendezési magazinjának megjelent külön kiadványa, a Lakáskultúra Extra Felújítás 2021 választ ad nem csak az új és használt lakást vásárlók, hanem az otthon- és kertfelújítók kérdéseire is. A napokban megjelent magazinról Molnár Irinát, a Mediaworks Bulvár napilap és magazin divíziójának lapigazgatóját kérdeztük.

Miben nyújt segítséget a Lakáskultúra Extra?

Egyre többször kerül szóba az otthonfelújítási támogatás, de úgy éreztük sok kérdés marad megválaszolatlan még a kollégák közötti beszélgetésekben is. Pontosan ezért igyekeztünk összegyűjteni minden olyan fontos információt, ami most lázban tartja a felújításban gondolkodó, vagy azt tervező háztartásokat. 30 szakértő bevonásával, 47 különböző témában nyújtunk átfogó segítséget azoknak, akik a közeljövőben felújítást terveznek.

A legtöbb kérdés most az otthonfelújítási támogatással kapcsolatos, ha jól gondolom?

Igen, ez valóban így van. Részletes tájékoztatást nyújtunk a magyar államtól igényelhető családi kedvezményekről, pontosítjuk, hogy milyen költségek és munkálatok esnek a támogatható kategória alá, valamint hasznos útmutatókkal, és tételes tudnivalókkal segítjük olvasóinkat. A pénzügyi lehetőségek maximális felhasználásához pedig jogi- és banki szakértőink, míg a lakberendezés és házfelújítás kapcsán a Lakáskultúra állandó belsőépítész és lakberendezési szaktanácsadói kalauzolják az olvasókat.

Egy felújítás sok bosszúsággal is járhat, ha valaki nem körültekintően jár el.

Egy otthonfelújítás vagy építkezés kapcsán csakis egyetlenegy jó megoldás létezik, az pedig az, ha boldog és elégedett a megrendelő. Pontosan ezért a felújítási magazinunkban az otthonunk minden részletére kiterjedően adunk praktikus tippeket, mutatunk be izgalmas felújítási ötleteket és hozunk akár konyhára, fürdőszobára, nappalira vagy hálóra is alkalmazható inspirációs megoldásokat. És ami nagyon fontos, segítünk tisztázni azt is, hogy valójában milyen szakemberre is lehet szükség egy adott munkánál, beszélünk az igények, szokások feltérképezése után a határidőkről és költségekről is.

Ha már szóba kerültek a költségek, vannak kisebb és nagyobb munkálatok, pénzkímélő megoldások?

Nincs olyan, hogy „kis munka” vagy „nagy munka”, hiszen egy alacsony költségvetésű felújítás is óriási jelentőséggel bírhat egy család számára, az életminősége javulását tekintve. Praktikus ötletekkel látjuk el olvasóinkat, legyen szó kerítésépítésről, a fűtési rendszer cseréjéről vagy éppen a belső tér felújításáról, hogy melyek azok a területek, amelyekre mindenképp érdemes pénzt áldozni. És igen, egy jól megtervezett folyamatsorral és szakembergárdával sok bosszúságtól és fölös kiadástól kímélhetjük meg magunkat, tippjeinkkel pedig izgalmas megoldásokat kínálunk. Amiben magazinunk segíthet, hogy nagyobb tudatossággal vághatunk bele egy izgalmas kalandba, otthonunk felújításába, szépítésébe.