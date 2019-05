Az ötven település már készül az idei Nemzeti Regatta versenyeire

A versenyeket nézőhajóról, a partról vagy akár óriáskivetítőről is nyomon lehet majd követni.

Kevesebb mint két hét és indul a Nemzeti Regatta – Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja – 2019. június 1-2-án. A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) és szervezőtársai idén is 50 települést látnak vendégül Siófokon, ahova 16 megyéből érkeznek majd a csapatok a megmérettetésekre.

A kilátogató közönség megismerkedhet a települések saját kulturális értékeivel, ízvilágukkal, programkínálatával, turisztikai szolgáltatásaival Füzértől egészen Körmendig.

A benevezett 50 magyarországi település több versenyszámban is összemérheti majd tudását az idei rendezvényen. Lesznek vízi versenyszámok úgy, mint a vitorlásverseny, illetve 25 település részvételével sárkányhajó verseny, melyet a Sió csatornán rendeznek. A versenyeket nézőhajóról, a partról vagy akár óriáskivetítőről is nyomon lehet majd követni.

Ezen kívül a csapatok készülhetnek saját produkcióval is, melyet a nagyszínpadon mutathatnak be a közönségnek.

A településekkel és csapataikkal a Települési Ízek Utcájában lehet majd ismerkedni, ahol a sátorstandokban mindenki elkészítheti jellegzetes ételét egy kétnapos főzőverseny keretein belül, a végeredményt szakértő zsűri fogja értékelni.

Minden további versenyszámot is zsűri értékel és jutalmaz, így standszépségversenyen is indulnak a csapatok értékes díjakért. Tavaly Zirc látványosan szép standja vitte el az első helyet, de idén minden bizonnyal több kihívója akad majd a dobogós helyek tekintetében.

Az összes versenyszámban legjobban teljesítő település nyeri a Nemzeti Regatta összetett fődíját, melyet az elmúlt két évben egyaránt Baja hódította el.

Az idei vitorlásverseny résztvevői között a nevezések alapján találunk majd ismert orvosokat, sportolókat, borászokat, művészeket. Komárom csapatát híres színművész és filmrendező is erősíti majd, Miskolc csapatában pedig egy válogatott vízilabda játékos is versenyzik. Pécs vitorláshajójában köszönthetjük a Magyar Vitorlás Szövetség elnökét, valamint Zamárdi csapatának képviseletében jelen lesz egy olimpiai- és világbajnok kajakozó, Zirc csapatát pedig egy magyar válogatott kézilabdázó erősíti majd.

Természetesen a legtöbb hajón idén is találhatunk olyan résztvevőt, akinek van kötődése a vitorlázáshoz,

így például Alsóörs csapatának tagjai között lesznek vitorlázók is, Füzér csapatát pedig a BAHART egyik vitorláskikötőjének vezetője erősíti. Orfű vitorláshajó csapatában szerepel majd egy vitorlázó olimpikon, köszönthetünk még egy modellvitorlázót is a csapatban, valamint az Orfűi Vitorlás Egyesület egyik képviselőjét is. A házigazda Siófok város vitorlás csapatában szintén versenyeznek vitorlázók, illetve Zamárdi csapata sem panaszkodhat hiszen 4 vitorlázót is magáénak tudhat majd a versenyen.

A sárkányhajó csapatok legénységei között is találkozhatunk illusztris csapattagokkal, így például egy 2 danos AIKIDO mesterrel, aki a zirci betyárok csapatát fogja erősíteni, de itt lesznek még a Harkányi Kézilabda Csapat tagjai is.

A vízen zajló izgalmas versenyszámokhoz társul még a főzőverseny a Települési Ízek Utcájában, melyre rengeteg különleges étellel készülnek a csapatok. Baja „Délvidéki sültes saroglyát” készít, de kóstolhatunk majd Balatonkenese Lecsófesztivál ízelítőjéből is.

Budapest 10. kerületének csapata „Zsurek levest” főz, Budapest 18. kerületének csapata a „Lőrinczi marhaszegy füstben”, valamint a „Pestimrei Joe páros kézműves kolbász” nevű ételekkel nevezett.

Miskolc is különleges ételekkel készül, úgy, mint a „Nyári ködben megbújó bükki szarvas az erdő kincseivel”, ezenkívül Gyöngyös elhozza nekünk a „Mátrai bivalyburgert” és megkóstolhatjuk a Csopak által kreált „Házi hagymás cipóban sült csülköt, zöldfűszeres dresszinggel”.

Ezeket és még megannyi további jellegzetes ételt szakértő zsűri véleményez majd, de a nagyközönség részéről is lehetőség lesz a kóstolására.

A nagyszínpadra különleges produkciókkal is készülnek a települési csapatok. Fellépnek majd táncosok, zenészek, énekesek, lesz operett és musical műsor, néptáncműsor, akrobatikus táncbemutató, fellép majd Csík János és a Mezzo, a Tihanyi Asszonykórus, valamint a fesztivál nagykoncert előzeteseként Vastag Tamás lép fel testvére előtt a nagyszínpadon Balatonkenese település képviseletében.

Sztárfellépőkből sem lesz hiány az idei Nemzeti Regattán, az ingyenesen látogatható koncertek keretében szombaton Vastag Csabával és az Irigy Hónaljmiriggyel találkozhat a nagyérdemű, vasárnap pedig Péterfy Bori & Love Band, valamint a Hooligans fog zenélni a Siófokra látogatóknak.

A családias hangulatú rendezvényen a kicsiknek is készülnek a szervezők, hiszen rengeteg gyerekprogrammal várják az idelátogatókat, lesz ugrálóvár, kézműves sarok és nép játékok, tűzoltóautó, Playmobil játszósarok, körhinta, valamint a Vodafone – mint a rendezvény mobiltechnológiai partnere – jóvoltából egy különleges és hatalmas kamion a Vodafone Future Truck, mely interaktív virtuális kikapcsolódást ígér kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Az egészségmegőrzés jegyében a kilátogatókat „egészségsziget” várja, ahol a Generali szűrőbuszai és a LaRoche ingyenes anyajegyszűrő sátrai állnak majd a vendégek rendelkezésére állapotfelméréssel.

A rengeteg színes program háziasszonya a már hagyományokhoz híven idén is Ördög Nóra lesz,

a házigazda szerepében pedig az előző évekhez hasonlóan Borbély Ferencet köszönthetjük, aki egyben a vitorlásverseny szakértő kommentátora is.

A MOL Nagyon Balaton Rendezvénysorozat részeként szervezett Nemzeti Regatta június 1-jén és 2-án minden korosztályú érdeklődőt gazdag, ingyenes családi programkínálattal vár Siófokon! Az eseménnyel kapcsolatban minden információ és aktuális anyag elérhető a www.nemzetiregatta.hu oldalon.