Betiltották a tűzijátékot, Tatán maradtak a vadludak

Évtizedes rekordot döntött a vadludak száma az Öreg-tavon újév reggelén.

A szilveszteri tűzijátékozás betiltásának köszönhetően a tatai Öreg-tavon telelő több mint 13 ezer vadlúd a tavon maradt, amire évek óta nem volt példa, így Tata idén a „Vadludak városa” maradhatott.

A ramsari egyezmény által is védett tatai Öreg-tavon telelő több tízezernyi vízimadár nyugalma érdekében Tata Város Önkormányzata rendeletben tiltotta be november 1. és február 28. között a nagy fény- és hanghatással járó pirotechnikai termékek használatát. Korábban ugyanis rendszeresen előfordult, hogy az Európa egyik legjelentősebb vadlúd-gyülekezőhelyének számító Öreg-tó környékéről a szilveszteri durrogtatások hatására elmenekültek a madarak és sokszor hetekig is eltartott, mire visszamerészkedtek, de már jóval kisebb számban.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Idén azonban a helyi összefogás eredményeként szokatlanul csendesre sikerült az óévbúcsúztató, amelynek köszönhetően a madarak a tónál maradtak. Ehhez természetesen a helyiek együttműködésére is szükség volt, amelynek megvalósulását a város polgármestere, Michl József büszkén méltatta. A városvezető a Facebookon azt írta, arra, hogy a madarak mintegy 60 százaléka a tónál maradjon, harminc éve alig háromszor akadt példa, így az idei összefogást óriási eredményként lehet elkönyvelni.

HIRDETÉS HIRDETÉS