Büntetlen esti rágcsálnivaló lehet a kolbász és a sajt

Sokan nassolnak az esti filmnézés közben, ami nem baj, ha olyan ételeket választunk, amelyek nemcsak finomak, hanem egészségesek is.

Filmnézés közben, unalomból is szoktunk nassolni, de előfordul az is, hogy a semmiből kívánunk meg bizonyos ételeket – írja a Bors. Például amikor a tévében meglátunk egy ínycsiklandó desszert reklámját. Sok esetben éhesek sem vagyunk, amikor a hűtő, vagy a „dugiszekrény” felé vesszük az irányt.

Ezek az üres kalóriák befolyásolják a testsúlyunkat, sőt a közérzetünket is, pedig a feldolgozott ételeket lecserélhetnénk egészségesebb falatokra is. Így a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad.

Kolbász

Schobert Norbi szerint felkarikázott száraz kolbászt, és téli- szalámit is ehetünk, ha éppen csak úgy ennénk valamit. Ezekben nincs szénhidrát, csupán zsírok, ezért a túlsúlyosok is bátran fogyaszthatják.

Zöldségek

Paradicsom, paprika, uborka, padlizsán, sárgarépa – egészségesek és szénhidrátmentesek. Akár még nassolnivalót is varázsolhatunk belőlük, ha készítünk hozzá avokádós vagy túrós mártogatóst. Ezek a krémek garantáltan nem növelik az úszógumikat.

Pattogatott kukorica

Van, aki azt mondja, hogy hizlal, mások szerint nyugodtan ehetjük a pattogatott kukoricát. A mértékletességen van a legnagyobb hangsúly: ha mindennap megeszünk egy nagy tállal, akkor bizony ne csodálkozzunk, ha felcsúszik egy-két kiló. De, ha mondjuk, heti egyszer esszük, akkor belefér. A szakértők szerint a legjobb, ha otthon készítjük el, és nem a bolti fajtát választjuk, mert utóbbit cukorral is ízesítik.

Joghurt

A bolti, gyümölcsös joghurtokat messziről kerüljük el: ezekben rengeteg cukor van. A legjobb, ha a natúr fajtáknál maradunk. Ha mindenképp szeretnénk valami ízt varázsolni neki, akkor mézzel, fahéjjal, vagy akár fagyasztott gyümölcsökkel is feldobhatjuk. Sőt ha lefagyasztjuk, akkor akár egészséges jégkrémet is varázsolhatunk belőle.

Sajtok

Az egyik legjobb nassolnivalók közé tartoznak. Schobert Norbi szerint is nyugodtan nyúlhatunk ezekhez a tejtermékekhez, ha egy kis pluszételre vágyunk, ugyanis ezektől az élelmiszerektől nem lesz zsírpárnánk.

HIÁNYÁLLAPOT A SÓVÁRGÁS?

Sokan azt mondják, hogy a felesleges evés nem jó a szervezetünknek, míg mások inkább a mértékletességre fektetik a hangsúlyt. Schobert Norbi szerint ez attól függ, hogy melyik csoportba tartozunk. „Nincs olyan, hogy egészségtelen nasi. Ha vékonyak vagyunk, szálkásak, és rendszeresen sportolunk, akkor bármit ehetünk. Az elhízottaknak viszont egészségtelen a pattogatott kukorica, a müzli és az aszalványok is, hiszen náluk a szervezet mindent zsírrá alakít át” – magyarázta Schobert Norbi. A szakemberek szerint a nassolás utáni sóvárgás mögött pszichés probléma, vagy valamilyen hiány áll. A rossz közérzet is okot adhat a felesleges kalóriák bevitelére, de az is sokat árulkodik, hogy mivel szeretnénk teletömni magunkat. A csokoládé utáni sóvárgás a magnézium hiányára utal, míg a lisztes termékek és a tészta a króm alacsony szintjét jelezhetik. Ha a sajtot kívánjuk, akkor a magas Omega–3 zsírsav tartalmú ételek felé kellene nyúlnunk, a cukros üdítőknél pedig a kalciumot kell pótolni. A túlzott kávé és tea fogyasztása sem véletlen, ilyenkor kevés a kén és a foszfor a szervezetünkben.

