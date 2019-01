Cápaorral érkezik az új Mercedes-Benz CLA

Rögtön legerősebb változatában, 225 lóerős motorral debütált a Mercedes-Benz CLA második generációja. A 387-421 lóerős Mercedes-AMG-re még várni kell egy keveset.

Talán még maga a gyár sem számított akkora sikerre, amit a Mercedes-Benz CLA négyajtós kompakt kupé és kombi produkált, öt év alatt ugyanis több, mint 750 000 példányt értékesítettek a Kecskeméten gyártott autókból – fogalmaz az automotor.hu.

Ennél is fontosabb lehet a gyár számára, hogy a vásárlók 70%-át más márkáktól csábították el. Annak érdekében, hogy a jövőben is hasonlóan jól menjen a szekér, most alaposan továbbgondolták a konstrukciót – folytatta a lap.

Egyfelől a formát vették sportosabbra, a formatervezőknek segített az új padlólemez, a korábbinál sokkal szélesebb lett a karosszéria illetve a nyomtáv is, amely atletikusabb arányokat eredményezett. Erre csak ráerősítettek a keskenyebb lámpákkal, a nagyobb felületekkel, a 16-19 colos felnikkel. Az első sajtófotókon és videókon egyébként az Edition 1 nevű, a piaci bevezetés kapcsán kínált modellt látjuk, de a Las Vegasi CES kiállításon az egyszerű változat debütált – az se ronda, ahogy arról az itt látható piros autó képei tanúskodnak.

„Az új CLA négyajtós kupé változata a formaterv tekintetében új szintre emeli a Mercedes-Benz ‘érzéki letisztultság’ formanyelvét. A tökéletes arányokkal rendelkező modell végleges megjelenése nagyon közel áll az első skiccekhez: hosszan elnyúló motorháztető, kupésan ívelő tetővonal, széles nyomtávok méretes kerékjárati ívekkel és erőt sugárzó farrész hangsúlyos vállakkal.

Az új CLA számára tehát minden adott ahhoz, hogy egy modern dizájnikonná válhasson.“

– így foglalta össze dióhéjban a CLA formatervét Gorden Wagener, a Daimler AG formatervezési igazgatója. Az alacsony, 0,23-as Cw értéket a speciális Aero felnikkel tudja a CLA, amelynek aktívan vezérelt első légbeömlő-zsalui is teljesen burkolt padlója van.

A lépcsős hátú karosszéria 4688 mm hosszú (+48 mm), 1830 mm széles (+53 mm) – itt meg kell jegyezni, hogy a tükrökkel együtt mérve 33 mm-rel keskenyebb, 1999 mm-es lett a CLA – és 1439 mm magas (-2 mm), a tengelytávolság 2729 mm (+30 mm). Sokkal szélesebb lett a nyomtáv, az 1612 mm elöl 63 mm-es, az 1602 mm-es érték hátul 55 mm-es bővülést jelent az előző generációhoz képest. Érdekes módon nem hosszában, hanem magasságában bővült a karosszéria, az első fejtér 17, a hátsó 3 mm-rel nagyobb, miközben a hátsó lábtér 1 mm-rel csökkent. Ezt vajon hogy mérték meg, hiszen ennél többet deformálódik a „végpontnak” számító szivacspárna? Szélesebb és hosszabb lett a csomagtér, amelyet könnyebb megpakolni a szélesebb nyíláson át, azonban a befogadóképessége így is csökkent 10 literrel, 460 literre.

A szélesebb nyomtáv mellett az is javítja a vezetési élményt, hogy alacsonyabbra került a tömegközéppont. Elöl függőcsapszeges MacPherson rugóstagokat használnak, ennél a karosszériánál alapáron jár az egyébként feláras független, többlengőkaros hátsó felfüggesztés, és a kanyarstabilizátorok is vastagabbak a többi kompakt Mercedes-Benz modellhez képest. A menetstabilizálót is áthangolták, az elektronika is támogatja a sportosabb közlekedést.

Sok vásárlót érdekelhet még, hogy a bemutatása óta eltelt egy év alatt máris fejlődött az MBUX fedélzeti rendszer, amelynek hangvezérlése egyre bonyolultabb parancsokat képes megérteni – sajnos magyarul még nem tanult meg a rendszer, nekünk marad a hagyományos, képernyőn keresztüli kommunikáció –, például a masszázst szeretnék kérésnek az irányát is felismeri, és csak ott kapcsolja be a dögönyözést, ahonnan a parancs érkezik. A hagyományos, gombokon-központi kezelőszerven keresztül való vezérlést segíti a mozdulatokra reagáló belső világítás. Az MBUX-hez lehet párosítani a csuklón viselt okosórát/fitness karórát, a plusz élettani adatok segítségével automatikusan serkentő programot indít az elektronika, ha a vezető fáradását érzékeli, illetve szól a pihenés szükségességéről.

A vezetőtámogató rendszerek az aktuális S-osztályból érkeznek, a részben autonóm vezetéshez szükséges érzékelők 500 méterre látnak előre, és a navigációs adatbázist is használják. Persze a legtöbbért felárat kell fizetni, ahogy a LED-es fényszórókért (alapáron halogén jár, majd a LED High Performance, és a Multibeam LED következik) és hátsó lámpákért is fizetni kell. Májusban kerül sor a lépcsős hátú CLA piaci bevezetésére, a pontos modellválasztékkal még adós a gyár, Las Vegasban csak a Mercedes-Benz csúcsmodellt, a 250-est (225 LE, 350 Nm) ismerhettük meg. A Shooting Brake kombi és a Mercedes-AMG kivitelek (387 LE alapból, 421 LE az S modellben) az év második felében várhatóak.

