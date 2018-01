Diéta közben is csipegethet jóízűen

Cserélje le a kalóriabombákat egészséges nassolnivalókra!

A diéták egyik legnagyobb ellensége a kontroll nélküli, egészségtelen nassolás. Azonban ha okosan csinálja, remek kiegészítője lehet a mindennapi étkezésnek úgy, hogy nem hagy maga után felesleges kalóriákat és bűntudatot.

A Mindmegette egészséges alternatíváit anélkül majszolhatja, hogy felesleges kalóriákat vinne be a szervezetbe.

ENERGIASZELET HELYETT – HÁZI ZABSZELET

A bolti energiaszeletekben a cukor mellett más, olyan üres kalóriák is rejtőzhetnek, amelyek meggátolhatják a fogyást. Az otthoni változat azért is előnyösebb, mert rengeteg variációban, számos maggal, aszalt gyümölccsel, sőt, gluténmentesen is elkészíthető! Tízóraiként vagy desszertként is fogyaszthatja.

POPCORN HELYETT – SÜLT CSICSERIBORSÓ

Az előző nap beáztatott csicseriborsót szárítsa meg, majd egy tapadásmentes serpenyőben 17 perc alatt süsse meg őket. Tegye át egy tálba, majd ízesítse őket kedvenc fűszereivel. Ha szereti a pikáns ízeket, próbálja ki parmezán sajttal, citromhéjjal és őrölt fokhagymával ízesíteni.

SAJTOS MÁRTOGATÓS HELYETT – HÁZI ZÖLDSÉGKRÉM

Könnyű elcsábulni a különböző ízletes mártogatósok és dipek láttán, de ha nem akar bűntudatot a rengeteg feleslegesen bevitt kalória miatt, váltson házi zöldségkrémre, zakuszkára, padlizsánkrémre, körözöttre vagy hummuszra. Nyers, ropogós zöldségekkel és gyümölcsökkel igazi kulináris élvezetben lesz része anélkül, hogy megszegnéd a diétádat.

CHIPS HELYETT – ZÖLDSÉG/GYÜMÖLCSSZIROM

Készítheti almából, körtéből, paradicsomból, sőt cukkiniból és céklából is! Maga a burgonyából készített chips is egészségesebb, ha otthon, maga készíted el, de az igazi hatásért kísérletezzen más zöldségekkel is!

