Egy hónap alatt ötmillió gyermek kapott oltást Nigériában

A járványos gyermekbénulás megelőzését célzó kampány során a menekülttáborokban élő kicsiket is felkeresték az ENSZ munkatársai.

Összesen 5 317 453 öt év alatti gyerek kapta meg a járványos gyermekbénulás elleni védőoltást az afrikai ország 72 egészségügyi körzetében a Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) statisztikái szerint.

A kezdetben 4,5 millió gyermek beoltását célzó kampány során 41 621, menekülttáborban élő gyerek is megkapta az injekciót. Emellett a Boko Haram iszlamista csoport kegyetlenkedései elől az ország délkeleti részén található Diffába menekült kiskorúakat is beoltották, illetve a mali menekülteknek otthont adó Tahoua és Tillabéri környékére is kiterjedt az ENSZ akciója.

A gyerekek egyben A-vitamint és féregűző hatású albendazolt is kaptak.

A járványos gyermekbénulást okozó vírus megtámadja a központi idegrendszert, és gyulladást okoz. A fertőzöttek 1 százalékánál következhet be bénulás. Ilyenkor a gerincvelőben elhalnak a mozgató idegsejtek. Agytörzsi érintettség esetén légzési problémák is felmerülhetnek.

A Nigerre jellemző 1-es típusú poliovírus kifejezetten veszélyes, és különösen gyorsan terjed. Leggyakrabban a gyerekeket fertőzi meg, akik között a malária és az alultápláltság is szedi áldozatait.