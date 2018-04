Egyre több fiatal hisz a házasság értékében

A magyar társadalom többsége hosszú távon továbbra is a házasságot tartja az ideális együttélési formának. A Demográfia című folyóiratban megjelent tanulmányból az is kiderül, hogy miután a házasság ma már nem a családalapítás feltétele, egyre inkább az egyéni - keresztény, hagyományhű - értékválasztás kifejeződése.

A legutóbbi, 7 évvel ezelőtti népszámláláskor az akkor 30–34 éves fiatalok majdnem harmada olyan hajadon vagy nőtlen volt, aki soha nem élt még együtt partnerével, további ötödüknek élettársi kapcsolata volt, és csak tízből négyen voltak házasok – írja a Vasárnap Reggel összefoglalója.

A 2011-es adatok jól mutatják a fejlett országokéhoz hasonló, a házasság háttérbe szorulását mutató trendet, azt, hogy Európában a XX. század második felében a családok radikális változáson mentek keresztül: a házasságon alapuló családok száma fokozatosan csökkent, egyre többen választották – akár hosszú távon – az élettársi kapcsolatot.

Rohr Adél, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének munkatársa jegyzi azt az összefoglaló írást, amelyből az is kiderül, hogy a menyasszonyok ma már átlagosan közel 30, a vőlegények pedig 33 évesek, mire először oltár, vagy anyakönyvvezető elé állnak.

Ha pedig a jelenlegi házasodási trendek stabilizálódnak, akkor legalább minden második nő úgy éli le az életét, hogy – legalábbis hivatalosan – egyszer sem kérték meg a kezét. Ez ugyanakkor nem feltétlenül jelent problémát, mert a házassági életkor kitolódásával együtt az emberek is egyre inkább úgy vélik, nem gond, ha két ember házasságkötés nélkül szeretne együtt élni. A közvélemény akkor kevésbé elnéző, ha egy pár házasságon kívül szeretne gyermeket vállalni, családot alapítani, hiszen a legtöbben még ma is egyetértenek azzal, hogy ha egy pár gyermeket szeretne, akkor házasságot kellene kötniük – mutat rá a kutató.

A közvélemény tehát elfogadja az élettársi kapcsolatokat, már nem tekinti gondnak, ha valaki ezt a párkapcsolati formát választja akár hosszú távon is, ám a házasság továbbra is értéket képvisel, és a legtöbben azt javasolnák a fiataloknak, hogy idővel házasodjanak meg. A tanulmány alapján, meglepő módon, nemcsak az idősek, hanem a 18–24 éves korosztály is hagyományosabb értékeket képvisel: közülük kétszer többen értenek egyet azzal, hogy a házasok boldogabbak a nem házasoknál, és hogy a gyermekeknek házasságban kellene születniük, mint az egyébként a témában leginkább érintett 25–34 évesek.

A különféle felmérések eredményei szerint a fővárosban és környékén élők a legkevésbé elkötelezettek a házasság mellett. A vallásosságnak viszont alig van szerepe a házasság megítélésében, azonban a házasságon kívüli gyermekvállalás kérdésé­ben már éles különbség van a vallásgyakorlás mértéke alapján: akik rendszeresen járnak misére, istentiszteletre, legalább kétszer többen mondják, hogy házaspároknak kellene gyermeket vállalniuk.

Más fejlett országokhoz hasonlóan már a hetvenes évektől csökkent Magyarországon a házasságkötések száma. Ezzel együtt egyre többen vállaltak gyermeket házasságkötés nélkül. Az utóbbi években azonban Magyarországon – és néhány más európai országban is – ismét többen kötnek házasságot. Napjainkban az első tartós párkapcsolatoknak csupán egytizede házasság, a legtöbben hosszabb-rövidebb ideig élettársi kapcsolatban élnek. Miután a házasság ma már nem a családalapítás feltétele, egyre inkább egyéni értékválasztássá válik. Egy nemzetközi kutatás alapján a házasság inkább a szerelem, az összetartozás, az elköteleződés kifejeződése, egyre kevésbé számít a társadalom és a család elvárása.

Borítókép: Illusztráció / Shutterstock / IVASHstudio