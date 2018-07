Enyhítettek a passzív eutanázia feltételein Nagy-Britanniában

Ezentúl nem kell majd bírósági engedély ahhoz, hogy a vegetatív betegek ellátását megszüntessék.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Enyhítette a tartósan vegetatív állapotban lévő betegek halálba segítésének gyakorlatát a brit legfelsőbb bíróság hétfőn. A testület döntése értelmében a jövőben nem lesz szükség bírósági engedélyre az ellátás megszüntetéséhez az Egyesült Királyságban.

A család és a doktorok egyetértése esetén, és ha ez szolgálja a páciens érdekeit, az orvosok anélkül kezdhetik meg a táplálék és a folyadék megvonását a vegetatív állapotban lévő betegektől, hogy erre engedélyt kérnének a cselekvőképtelen emberek esetében eljáró gondnoksági bíróságtól.

A legfelsőbb bíróság állásfoglalása szerint ez nem sérti az emberi jogokat.

A gondoksági bíróság (Court of Protection) 25 éve hoz döntéseket ilyen ügyekben, az eljárás azonban hónapokig vagy évekig is eltarthat, a költségei is igen magasak, több tízezer fontot emésztenek fel.

A hétfői döntés több ezer családot érinthet az Egyesült Királyságban. Becslések szerint az országban 24 ezer ember van tartósan vegetatív állapotban vagy csak minimális tudatánál.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az eddigi szabályozás szerint az orvosok bírósági engedély nélkül dönthettek az olyan kezelések leállításáról, mint a dialízis. Az alapvető szükségletnek tekintett táplálék és folyadék megvonására azonban egészen 1993-ig nem volt lehetőség, amikor is a brit parlament felső kamarája, az akkoriban a legfelsőbb bíróság szerepét is betöltő Lordok Háza engedélyezte a Hillsborough-stadionkatasztrófa egyik áldozata ellátásának megszüntetését. Tony Bland túlélte ugyan az 1989-es futballtragédiát, de súlyos agykárosodást szenvedett, soha nem tért magához. Ő lett a szerencsétlenség 96. halottja. Akkor Lordok Háza úgy rendelkezett, hogy az ehhez hasonló esetekben a gondnoksági bíróságnak kell eljárnia.

A keresetet, amellyel kapcsolatban a legfelsőbb bíróság hétfői döntés született, egy ötvenes éveiben járó bankár családja nyújtotta be. A férfi szívrohamot kapott, ennek következtében pedig súlyos agykárosodást szenvedett. A beteg időközben elhunyt, az ügyet ennek ellenére végigtárgyalták.

Borítókép: Photographee.eu/Shutterstock