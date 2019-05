Ezeket egye, ha nagyon stresszes

A túl nagy nyomás kedvölő és egészségtelen.

Rohanó világunkban a stressz már szinte a mindennapok részévé vált. Bár teljes mértékben kiiktatni nem lehet, azonban vannak olyan praktikák, amelyek oldják a feszültséget. A stresszcsökkentő diéta fontos eszköze lehet a nyugodt életnek. A túl nagy nyomás kedvölő és egészségtelen. Persze sok módja van a stressz elkerülésének, leküzdésének – jó stratégia lehet például a következő ételek fogyasztása – írja az Origo.

1. Együnk hüvelyeseket

Hatékonyan csökkentik a stresszt és az azzal járó izomfeszülést és görcsöket azok az ételek, amelyek nagy mennyiségben tartalmaznak B6-vitamint és magnéziumot. Legnagyobb mennyiségben a hüvelyesekben, a zöld leveles zöldségekben és a gabonafélékben találhatóak meg.

2. Olajos halak, cukoréhség ellen

Az olajos halak esetében a DHA és az EPA ómega-3 zsírsavak számítanak kifejezetten fontosnak. A DHA hatására jobban alszunk, az EPA révén pedig csökken sejtjeinkben a stressz okozta gyulladás. Az ómega-3 zsírsavakban nagy mennyiségben találhatunk B-vitaminokat, cinket és magnéziumot is, amelyekre szervezetünknek nagy szüksége van stresszes időszakban, de a stressz okozta cukoréhséget is mérséklik.

Ha természetes forrásból akarunk ilyen zsírsavakat fogyasztani, a legjobb hetente 2-4 alkalommal fogyasztani makrélát, szardellát, lazacot, szardíniát vagy pisztrángot. A tonhalat azért nem javasoljuk, mert hiába van benne sok ómega-3, ha a mérgező hatású higanyból is rengeteg található benne.

3. Narancs

Régóta tudott, hogy a C-vitamin megkönnyíti a stressz leküzdését. Immunerősítő hatása miatt támogatja a szervezetet a feszült napokon, hiszen ilyenkor a test kevésbé tud védekezni a kórokozók ellen. Emellett segít fenntartani az erek rugalmasságát, így hozzájárul a szív-és érrendszer egészségéhez – amit, lássuk be, nagyon megterhel egy idegeskedéssel teli időszak.

4. Pisztácia

Szakemberek szerint egy marék pisztácia a legmegtépázottabb idegekkel is csodákat tesz, hiszen tele van magnéziummal, ami kontrollálja a fentebb már említett kortizol, vagyis a stresszhormon szintjét. Vizsgálatok kimutatták, hogy a pisztácia megakadályozza a nyugtalan szituációban automatikusan bekövetkező érösszehúzódást, vagyis az artériákra – és így a szívre is – még súlyos stresszhatás alatt is kevesebb nyomás terhelődik.

5. Étcsokoládé

A csokit mindenki szereti, azonban sokan azt hiszik, a nassolása csak egy bűnös élvezet, pedig ha magas kakaótartalmú étcsokit fogyaszt, annak számos pozitív hatása van! Az étcsokoládé ugyanis komoly mennyiséget tartalmaz az olyan típusú flavonoidokból és antioxidánsokból, amelyek sokoldalúan támogatják az egészségünket és a jó közérzetet. Ráadásul kutatások megerősítették, hogy inzulinrezisztenciát mérsékelve, javul a stressztűrésünk, és kivédheti a cukorbetegséget is.

6. Fokhagyma

A hosszú távú stressz hatására immunrendszerünk is gyengül, emiatt pedig a betegségeket is könnyebben kaphatjuk el. Szerencsére a fokhagyma kifejezetten antibakteriális, antivirális és gombaölő képességekkel bír, és emiatt gyorsabban regenerálja a stressz által legyengített szervezetet, valamint mérsékli a szövet- és íngyulladásokat is.

Persze nem ígérhetjük, hogy aki a fentieket eszi, azonnal stresszmentes lesz. De az tény: csökkentheti a feszültséget az a sok vitamin és más anyag, amit beviszünk a szervezetünkbe, amikor megesszük őket.