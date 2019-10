Ezeket teszi Jennifer Aniston a szuper alakért

A színésznő 50 évesen is remek formában van. Íme 10 szokás, amit érdemes ellesni tőle.

A sztárokkal kapcsolatban hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy nekik könnyű, hiszen van pénzük az egészséges életmódra, saját edzőre, szakácsra. Ebben van igazság, de ahhoz, hogy valaki formában tartsa magát, elsősorban nem ezekre van szükség, hanem elszántságra, akaraterőre és az apró dolgokra való odafigyelésre, legyen szó akár edzésről, étkezésről vagy hozzáállásról – írja a mindmegette.hu. Íme, Jennifer Aniston 10 jó szokása az egészséges életmód érdekében.

Kardió edzés

A színésznő figyel arra, hogy minden napra jusson némi kardió edzés, ami nemcsak az erőnlétének, hanem a szívének is jót tesz. Nagyjából napi 40 percet szán rá. Ezalatt spiningezik, fut, vagy ellipszis trénert használ, esetleg ezt a hármat kombinálja.

Hiit, azaz magas intenzitású intervallum edzés

A módszer lényege, hogy az edzés közben intenzív megterhelő szakaszok és pihentető laza részek váltakoznak. Előnye a hatékonyság és a gyorsaság. Aniston saját bevallása szerint elsősorban zsírégetésre használja.

Nincs megállás!

Legyen szó akár fogyókúráról, életmódváltásról, vagy már bevált életvitelről, gyakori hiba, hogy könnyen felrúgjuk a rutinunkat. Jannifer Aniston ezt semmilyen körülmények között nem teszi meg. Akár nyaral, akár a munkája miatt utazik, viszi magával az edzőcuccát és betartja az aktuális étrendjét.

Nincs teljes tilalom

Bár mindig betartja az edzéstervét és az étrendjét, de a kialakításnál figyel arra, hogy ne kelljen mindenről lemondania. Tehát, nem eszik összevissza mindenfélét, de a nagy kedvenceit, mint például a tortilla chips, néha engedélyezi magának. Az engedékenység sokszor célravezetőbb, mint a teljes szigor.

Citromos víz reggeli előtt

A legtöbb ember kávéval kezdi a napját, Jennifer Aniston forró citromos vízzel. Egy csésze forró vízbe helyez néhány citromkarikát és még a reggeli előtt megissza, ez segít a fiatalsága, a fittsége és a szépsége megőrzésében, de még a zsírégetésben is.

Reggelire fehérjeturmix

Nem fektet túl nagy hangsúlyt az első étkezésre. Általában fehérjeport mixel össze spenóttal vagy más zöldségekkel és különböző bogyókkal, banánnal, áfonyával. Cukrot természetesen nem ad hozzá! Ezzel indítja a reggelt a citromos víz után.

Zóna diéta

Ami a diétát illeti, Jennifer Aniston a zóna diéta híve. Azaz, amikor diétázik, az étkezéseit úgy állítja be, hogy 30% fehérjét, 40% szénhidrátot és 30% zsírt fogyasszon. A diéta alatt a nők napi energia-bevitele nagyjából 1200 kalória, a férfiaké pedig körülbelül 1500.

Nincs cukor

A színésznő nem csak az ételekben, de az italokban is hanyagolja a cukrot. Eleve nem szereti a cukros italokat, így a koktélokat is anélkül keveri. A kedvence a tiszta margarita. Nem is gondolnánk, mennyi kalóriát vihetünk be a cukorsziruppal ízesített italokkal.

Megfelelő vízfogyasztás

A víz döntő jelentőségű a megfelelő emésztéshez, és ez az, ami leginkább felelős azért, hogy ne hízzunk el. Éppen ezért Jennifer Aniston nagyon figyel arra, hogy sok vizet igyon. Bármerre megy, ügyel rá, hogy legyen nála víz.

Józan ész

A színésznő nem hisz a divat diétákban és a csoda módszerekben, egyszerűen a józan eszét követi, egészségesen étkezik és mindennap edz. Mindez elég ahhoz, hogy formában tartsa magát.

Ez azért is fontos, mert mindenkinek egyediek az igényei, így nem érdemes más rutinját lemásolni. Nincs tuti recept, mindenkinek másra van szüksége. De néhány dolgot érdemes lehet megfogadni, kipróbálni, akár Jennifer Aniston tipjei közül is.