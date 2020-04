Ezekkel erősítheti az immunrendszerét

Nincsenek olyan ételek, vagy italok, fűszerek, gyógynövények, amellyel bármilyen vírust legyőznénk, de sokat tehetünk az egészségünkért, ha odafigyelünk az étkezésre. Ha az alábbi ételekből, italokból rendszeresen fogyaszt, akkor megvédheti szervezetét a betegségektől.

Gyömbértea

A gyömbér erős gyulladáscsökkentő hatása miatt az egyik legjobb „fegyver” a megfázás vagy influenza elleni küzdelemben – írja a mindmegette.hu. A benne található hatóanyagoknak köszönhetően hányingerellenes, görcsoldó, köhögéscsillapító hatásokkal is bír. A gyömbér tele van olyan értékes vitaminokkal, mint az A-, C-, E- és B-vitaminokat, valamint tartalmaz magnéziumot, káliumot, és vasat is.

Narancs

A citrusok tele vannak C-vitaminnal. Ha naponta két darab narancsot megeszünk, azzal fedezhetjük a napi C-vitamin szükségletünket. A déli gyümölcsben kálium és kálcium is található, ami szintén erősíti az immunrendszert.

Víz

A hidratáció mindig nagyon fontos, akkor is, ha az ember nem érzi magát betegnek. Ha beteg, akkor pedig pláne a víz a leghasznosabb folyadék, amit kortyolgathat az ember. Naponta legalább 8 pohár vizet kellene meginnunk, hogy megfelelően hidratáljunk.

Áfonya

Az áfonya tele van antioxidánsokkal, így rengeteg betegség ellen, például a megfázás ellen is véd, ha rendszeresen eszünk belőle. Egyetemi kutatások szerint azok a felnőttek, akik rendszeresen eszik ezt a tápanyagokban gazdag bogyós gyümölcsöt, kisebb eséllyel kapják el a náthát. Áfonyából készíthetünk smoothie-t, felturbózhatjuk vele a zabkását, de süteményekbe is felhasználhatjuk.

Paradicsom

A paradicsom szintén egy olyan élelmiszer, ami rengeteg C-vitamint tartalmaz. 10 deka paradicsom a napi C-vitamin-szükséglet 17%-át fedezi. A paradicsom kitünő vértisztító hatással is bír és a benne lévő krómnak köszönhetően csökkenthetjük a cukorbetegség kialakulásának kockázatát is. A paradicsomot fogyaszthatjuk nyersen, de nagyon sok étel alapja is. Egy pohár paradicsomlé pedig felér egy multivitaminos bombával.

Étcsokoládé

Higgye el, az étcsokoládé igenis hatékony „gyógyszer” a megfázás elleni küzdelemben. Az étcsokoládéban található teobromin csillapítja a köhögést. Az étcsoki antioxidánsokban, például flavanolokban, a polifenolokban, a katechinekben gazdag finomság.

Spenót

A spenót is egy olyan szuperzöldség, amely nagyszerű hatással van az általános egészségére, közérzetre. Nemcsak emésztést segítő rostokat tartalmaz, hanem a C-vitamint is. A C-vitamin hozzájárulhat a megfázás megelőzéséhez és csökkentheti a betegség tüneteit.

Tojás

Nagyon fontos, hogy C-vitamin mellett a szervezetünket D-vitaminnal is feltöltsük. A D-vitamin ugyanis hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. A tojás nagy mennyiségben tartalmaz D-vitamint és igen sokoldalú ételt, főleg reggelit készíthetünk belőle.