Felsorolni is nehéz, mi mindenre jó az alma

Egy régi közmondás szerint napi egy alma az orvost távol tartja. Ez azonban nyáron is így van. A-, B- és C-vitamin-, folsav-, kalcium-, magnézi­um-, kálium- és kéntartalma is jelentős. Vízoldékony rostanyaga, a pektin jótékony hatást gyakorol az emberi szervezetre: kedvezően hat a bélfló­rára, rendezi a székletet (főve, párolva a hasmenés, nyersen a székrekedés ellen vethető be), csökkenti a vér koleszterinszintjét, magas káliumszintje a magas vérnyomásúaknak segíthet.

A szervezet egészére méregtelenítő, tisztító hatású, májvédő és tehermentesíti a vesét. Antioxidánsai erősítik az immunrendszert, gyulladáscsökkentő és rák­meg­előző hatással rendelkezik. A frissen csavart almalé segíti a szellemi tevékenységeket, élénkítő hatású.

