Gábor nyerte a londoni szakállversenyt

Nem a méret hanem a kreativitás számít.

Május elején rendezik meg Magyarország első szakáll szépségversenyét. A pénzdíjas versenyen nem a szakáll mérete, hanem a kreativitás lesz a lényeg – írja a Borsoline.

A zsűriben az underground zenei körökben elismert DJ Gabor Kraft, a világhírű tetováló és festőművész Müllner Csaba, valamint egy magyar híresség is jelen lesz.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Nagy Szakállversenyt a Tattoo Majálison rendezik május 5-én. A verseny szervezői több száz jelentkezőre számítanak, közülük választják majd ki azokat a szerencséseket, akik bekerülnek a helyszíni döntőbe.

Az első helyezett 50 000 ft-t kap, de emellett számos szponzorok által felajánlott nyereményt is kiosztanak.

A zsűriben helyet foglaló DJ Gabor Kraft 2015-ben, egyedüli magyarként a mezőnyben, szakállversenyt nyert Londonban.

Müllner Csaba barátom egy nemzetközileg magasan rangsorolt tetoválóművész, aki nagyon sok külföldi tetováló expóra kap meghívást, amire gyakran elkísérem. Ő jól beszél spanyolul, németül, én angolul, németül, és amíg dolgozik, ő az alanyával, én pedig a várakozókkal beszélgetek – mesélte a DJ.

Az a szokás, hogy az elkészült műveket felteszik egy oldalra, és ennek alapján kiválasztják a „Nap legszebbjét”, de ő ezt csak én unszolásomra hajlandó elvégezni. Londonban voltunk 2015-ben, ahol több esemény is zajlott, amikor odajött hozzám egy férfi, hogy haver, indulsz a Captain Fawcett, ez egy szőrzet ápoló világmárka, szakál szépségversenyén?

Mondtam, hogy esélytelen vagyok, de biztatott hogy rakjam fel a fotómat az oldalukra. Nem akartam, de most Csaba ragaszkodott hozzá, hogy jelentkezzek – emlékezett Gábor, aki bekerült a legjobb 25 közé, Ott a hattagú nemzetközi zsűri már élőben mustrálhatta a szőrzeteket és az övét találták a legszebbnek.

Öt éve ugyanahhoz a fodrászlányhoz járok kéthetente, és ő igazította fazonra a szakállamat a kiutazásunk előtt is, úgyhogy az ő keze munkáját is dicséri, hogy a nagyon hosszú, különböző formájú, vagy befont, gyöngyökkel ékesített, szakállak közül is az enyémet találták a legszebbnek – mondta Gábor.

Borítókép: AFP