Gyógyszerek mellékhatását bejelentve kampányolhatunk

Nem mindegy, hogy mi fáj. És erről most számot is adhatunk. A szülők, a várandós anyukák és a kismamák szava most külön is számít.

A gyermekgyógyászati, valamint a terhesség és a szoptatás alatt alkalmazott kezelések kapcsán észlelt feltételezett gyógyszer-mellékhatások bejelentésére hívja fel a figyelmet a november 19-23. között zajló nemzetközi kampányhét – tudatta az az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) hétfőn. Közleményük szerint a harmadszor megszervezett kampányhét célja, hogy növelje a lakosság gyógyszer-mellékhatásokkal kapcsolatos tájékozottságát. A Magyarország részvételével zajló figyelemfelhívó kampány része annak a nemzetközi fókuszhétnek, amelyben az OGYÉI-n kívül 31 ország gyógyszerhatóságai vesznek részt. Kiemelték, a betegellátásban alkalmazott gyógyszerek igazoltan hatékonyak és biztonságosak, ennek ellenére előfordul(hat)nak nemkívánatos hatások a kezelések során. Fontos, hogy pontosan ismerjük az egyes gyógyszerek alkalmazásához kapcsolódó kockázatokat, és megfelelően közöljük ezeket az egészségügyi szakemberekkel, valamint a betegekkel és hozzátartozóikkal – írták. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS A gyógyszer-engedélyező hatóságok feladata a forgalomban lévő gyógyszerek biztonságosságának nyomon követése, és szükség esetén a megfelelő óvintézkedések megtétele a jövőbeli negatív következmények kivédése érdekében. A nemzeti gyógyszerhatóságok részben a feltételezett gyógyszer-mellékhatásokra vonatkozó bejelentések alapján tudja követni, hogy a forgalomban lévő gyógyszerek kellően biztonságosak. Sajnos, mint minden adatgyűjtő rendszerbe, a mellékhatások adatbázisába is a ténylegesnél kevesebb mellékhatásról érkezik bejelentés, ezért van idén is nagy jelentősége a figyelemfelhívó kampánynak, amely a bejelentések fontosságára hivatott felhívni a lakosság figyelmét, ezáltal pedig a rendszer megerősítését is célozza. A feltételezett gyógyszer-mellékhatást bejelenthető az OGYÉI honlapján az ogyei.gov.hu/mellekhatas_bejelentesek oldalon. Borítókép: Illusztráció HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS