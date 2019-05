Ha még nem járt Erdélyben, itt van az ideje

Ha azt mondják, hogy utazás Erdélybe, sokaknak először a természet, vagyis a hegyek, a szorosok és a csodás tavak jutnak eszébe. Az egykor Magyarországhoz tartozó vidék azonban sokkal több ennél.

Olvasóink közül bizonyára sokan jártak már errefelé, és talán mindenki más jellegzetességet emelne ki. Némelyek a városokat – Segesvárt, Kolozsvárt vagy Brassót -, a történelmi emlékeket, mások inkább a szorosokat, tavakat, kirándulóhelyeket. Nézzünk meg hát néhányat közülük a Vasárnap Reggelnek a Fanny magazin nyomán közölt összeállítása segítségével!

Erdély egyik legcsodálatosabb vidéke a Gyilkos-tó és környéke. Nem csak itt érdemes azonban kirándulni, ajánlott célba venni a környék egyéb látnivalóit is. A Keleti-Kárpátokban, a Hargita megye északkeleti részén fekvő Gyilkos-tó mindössze 25 kilométerre található Gyergyószentmiklóstól. A vízparton kiépített turistaúton haladva egy óra alatt kényelmesen körbe lehet sétálni a tavat, amelyből meglepő módon megkövült fatörzsek csonkjai merednek az ég felé. De vajon hogy kerültek oda?

Így kezdődött…

A 983 méter magasan fekvő tó 1837-ben keletkezett, amikor a nagy esőzések miatt a Gyilkos-hegy egy része leszakadt. Az ebből származó törmelék egyfajta természetes gátat képzett az ott folyó patakok medrében, és a felgyülemlő víz elárasztotta a völgyet, vele együtt pedig az erdőt is – ezzel magyarázhatók a víz alól kibújó fatörzsek. A legenda szerint az itt legeltető pásztorokat is maga alá temette a leomló hegy törmeléke, és a vérük vörösre festette a tó vizét, ezért hívják románul Lacul Roșunak, régi magyar nevén Veres-tónak is. Ám a valóság valószínűleg az, hogy a belefolyó patakok vöröses színű hordaléka miatt ilyen a vize.

Amíg a szem ellát

Bár a tó melletti parkoló környékén igencsak bazári a hangulat, ez ne szegje kedvét, induljon el a már említett kiépített turistaúton, és hamar maga mögött hagyhatja a város zaját. A tóban úszni, horgászni szigorúan tilos, a csónakázás viszont nemhogy megengedett, hanem egyenesen kötelező tevékenység. A gyalogtúrának egyébként vannak meglehetősen vadregényes szakaszai, elég, ha csak a Kis-Cohárd, a Nagy-Cohárd és a Gyilkos-kő nevű sziklatömbökre gondolunk, de a látvány mindent megér. Ha tapasztalt sziklamászó, akkor a Kis-Cohárdot nem csupán nézegetni érdemes, hanem meghódítani is: a 400 méter magas csúcsról elképesztő kilátás nyílik a környékre!

Vízesések mentén

Ha már a környéken jár, feltétlenül autózzon el a Békás-szorosba, amely a Kárpátok egyik legelképesztőbb mészkőbe vájt hasadékvölgye. Az utat, amely épphogy elfér a Békás-patak mellett, több kilométeren keresztül 300 méteres, szinte függőleges sziklafalak szegélyezik. Persze, még nagyobb élmény, ha ezt az utat is sétálva teszi meg, és útközben megcsodálja a vízeséseket, barlangokat.

Kastélytúra

Ha elég volt a túrázásból, eredjen a történelmi emlékek nyomába! A Gyergyószentmiklós tőszomszédságában található falu, Gyergyószárhegy ad otthont az erdélyi reneszánsz építészet egyik gyöngyszemének, a Lázár-kastélynak. A műemléképület elődje még a 15. században épült, mai formáját a későbbi századokban nyerte el. Bár bemenni ma már nem lehet, kívülről is impozáns látványt nyújt.

A környék másik reneszánsz nevezetessége a Csíkszeredán található Mikó-vár. A négy sarokbástyás épületet 1623-ban kezdték építeni, és története során számos méltóság lakta, de volt katonai intézet és kaszárnya is, amíg 1970-ben be nem költözött a falai közé a Csíki Székely Múzeum. A gazdag néprajzi gyűjtemény megtekintése után a kertben található falumúzeumban is elidőzhet.

Tavak bűvöletében

A Gyilkos-tavon kívül is akad még gyönyörű természeti képződmény. Ezek közé tartozik például a Szent Anna-tó, amely egy kialudt vulkán kráterében, 950 méter magasan található, illetve a gyógyhatású szovátai Medve-tó. A gyönyörű erdőkkel, fenyvesekkel körülvett, meleg (30-40 fokos) víz sótartalma olyan magas, hogy a fürdőzők szinte lebegnek a felszínén.

Borítókép: Torockói népviseletbe öltözött helyi fiatalok