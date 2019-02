Hatalmas családi autóval támad a Mercedes

Új motorral és kilencfokozatú automatikus váltóval folytatja pályafutását a Mercedes-Benz V-osztály.

Óvatosan nyúlt a Mercedes-Benz a személyautó kínálatának legnagyobb tagjához, a V-osztály első lökhárítójában szélesebb lett a légbeömlő, a feláras AMG Line csomagban krómgombokkal szórják tele a hűtőrácsot, a műszerfalon megjelentek a turbina-szellőzőnyílások, a második és harmadik sorba kérhetőek masszírozós, szellőztetett fotelek – számol be róla az Autó-Motor.

Az igazi változást az új, 1,95 literes turbódízel megjelenése jelenti, de érdekes módon a sajtóközleményben nem térnek ki az összes teljesítményváltozatra, az alap 220 d-ről csak annyit mondanak, hogy 163 lóerős, se nyomaték, se menetteljesítmény, se fogyasztásadat nincs, csak a továbbra is 190 lóerős (440 Nm) 250 d-t és az új, 239 lóerős (500, túltöltéssel 530 Nm) V 300 d-t részletezik.

Ezekhez alapáron jár a kilencfokozatú automatikus váltó, ami egyébként feláras extra, ahogy a 4Matic összkerékhajtás is az.

Megtartották a három felfüggesztést, az alap mellett van Agility Control elektronikusan vezérelt lengéscsillapítókat használó rendszer, illetve feszesebb sportfutómű.

Bővült a vezetőtámogató rendszerek sora és tudása, az Active Brake Assist automatikus vészfékezésre is képes, nemcsak városi tempónál, ahol álló akadályokat és gyalogosokat is érzékel. Új a Highbeam Assist Plus LED-es fényszóró, amely az autó előtti forgalom vakítása nélkül – a megfelelő LED-ek leoltásával – használja a távolsági fényt, és az autót párhuzamosan és merőlegesen megállítani képes parkolósegéd. A Genfi Autószalonon leplezik le az akkumulátoros-elektromos EQV kivitelt, a V-osztály testvérmodelljének, a Vito kisteherautónak a megújulásáról még nem adtak hírt.