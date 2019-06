A Balatonról írt dalt a pécsi énekesnő, Sághy Kata

Sághy Kata 2018-ban indította el saját YouTube csatornáját KataShágok néven, amelyre saját maga által készített dalait teszi fel. Legújabb dalát a Balatonról írta, amelyhez nemrégiben készült egy hangulatos klip is, amit most Ön is meghallgathat.

Kata életében kiskora óta fontos szerepet játszik a zene és a zenélés. A Testvérvárosok Terei Általános Iskolában kezdett el kórusban énekelni, szolfézsra járt, majd fuvolázni és zongorázni is megtanult. A Babitsban folytatta középiskolai tanulmányait, ahol szintén voltak zenés fellépései. – Különböző zenekarokban, zene formációkban is felléptem Pécsett, többek között az Ifjúsági Házban és a Toxic-ban is. Szeretem a rockzenét, még egy rockzenekarban is kipróbáltam magam. Később elkerültem Budapestre, ahol tovább folytattam a zenei pályafutásom. Énekeltem a Replay zenekarban, akikkel az Eurovíziós Dalfesztiválon is elindultunk 2014-ben – mondta el lapunknak Sághy Kata. A Balaton című szám 2019 májusában készült el, s klipet is forgattak a dalhoz. A zenén fél évig dolgozott az énekesnő, amelyben a balatoni hangulatot idézi fel, különösen saját gyermekkora emlékezetes nyári pillanatait. A forróság, a jégkrémevés, a kerékpártúrák és a rengeteg strandolás élményeit idézik fel. – A jövőben nagyon szeretném beleásni magam még jobban a zeneírásba és a zeneszerkesztésbe. Remélem sikerülni is fog, jelenleg pedig készülőben van további két saját szám is, amiket mindenképpen szeretnék majd megmutatni.