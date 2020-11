A Black Friday csak közeleg, de az akciók már megérkeztek

Hazánkban is egyre népszerűbb a Black Friday, azaz a Fekete Péntek, amikor a kereskedők átlagon felüli árkedvezményeket kínálnak. A fogyasztóvédők ugyanakkor körültekintő vásárlásra intenek mindenkit.

A Black Friday már hazánkban is hagyománynak számít, ez a nap nálunk is a karácsonyi bevásárlási szezon kezdetét jelenti. A hagyományos üzletek, és a webáruházak is számtalan akciót nyújtanak – idén a Black Friday november 20-ára esik, az utóbbi évek tapasztalata azonban azt mutatja, hogy az üzletek, illetve az internetes kereskedések már nemcsak erre az egy napra hirdetnek kedvezményeket, hanem azt egész héten át, vagy még tovább is tartják. – A hatalmas árleszállítások ígérete könnyen megtévesztheti a fogyasztókat, kellő körültekintéssel azonban elkerülhetők a felesleges bosszúságok – hívják fel a figyelmet fogyasztóvédelmi szakemberek.

Az internetes vásárlások kerülnek inkább túlsúlyba a statisztika szerint ezeken a napokon – a fogyasztóvédők hangsúlyozzák, hogy csak jól azonosítható webáruházból rendeljünk. A karácsony előtti időszakban ugyanis megszaporodnak azok a honlapok, amelyek jellemzően egyszerű felépítésűek, „bombasztikus” ajánlatokkal kecsegtetnek, ám valódi teljesítés helyett csak a pénzre hajtanak, átverik a vásárlókat.

A fogyasztóvédelmi hatóság évről évre kiemelten figyeli a Black Friday-t is – javaslatuk szerint mindenekelőtt célszerű az árakat összehasonlítani, mert könnyen előfordulhat, hogy az akciós termékek máshol, eredeti árukon is ugyanannyiba kerülnek, esetleg olcsóbbak. – Minden esetben nézzük meg, hogy a kereskedő által adott kuponok, leértékelések érdemi kedvezményt tartalmaznak-e – tanácsolják. Ha pedig a webáruház fizetésként csak az előre utalás lehetőségét biztosítja, érdemes alaposan utána járni – internetes fórumokon például -, hogy kitől is vásárolunk, illetve kinek utalnánk az összeget.

Indoklás nélkül visszaküldhető

Fontos tudni, hogy online vásárlás esetén 14 napon belül elállási jog illeti meg a vevőt. A CD, DVD, szoftver kivételével akkor is meggondolhatjuk magunkat, és indokolás nélkül visszaküldhetjük a terméket, ha már kicsomagoltuk. Ez a jog azonban nem korlátlan – hangsúlyozza az Innovációs és Technológiai Minisztérium –, egyes termékkörökre, például gyorsan romló élelmiszerre vagy egyedi igényre elkészített ajándékra nem vonatkozik. Fontos tudni azt is, hogy a termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli. A kereskedőnek a vételárat és a szállítási díjat a termék visszajuttatását követő 14 napon belül, a fizetéssel azonos módon kell visszatérítenie.

Pénzügyi válságot is jelentett

A Black Friday a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban. A kifejezéssel elsőként egy 1869-es pénzügyi válságot jellemezték az USA-ban, majd 1961-ben a hagyományosan csütörtöki napra eső hálaadást követő pénteket nevezte el így a rendőrség Philadelphia-ban, a hatalmas forgalmi dugók miatt, amelyek azért alakultak ki, mert kezdetét vette a karácsonyi bevásárlási szezon. Később az elnevezés használata egyre inkább elterjedt, megszokottá vált, hogy ezen a napon a boltok kora reggeltől késő estig nyitva tartanak. Hazánkban első alkalommal 2014. november 28-án tartották meg a kiskereskedelemben a Black Friday-akciót.