A családi együttlét öröme a konyhában

Az vagy, amit megeszel! Ebben benne van rengeteg nép gasztronómiai hagyománya és törekvése az egészséges étkezésre.

A legtöbbet ezért családjainkban tehetjük meg példamutatással, gyerekeink bevonásával az ételkészítésbe.

Egy-egy piaci körséta során megmutathatjuk gyermekeinknek, unokáinknak, hogy melyik húsokat, gyümölcsöket, zöldségeket célszerű megvenni. Sőt, megismertethetünk velük számukra nem ismert zöld fűszereket is. Egyszerűbb dolguk van, akiknek csak a kertbe kell kimenniük az alapanyagokért, és amíg odáig elérnek, az udvaron találkoznak a kapirgáló csirkékkel, melyek idővel a lábasban kötnek ki.

A minőségi alapanyagból pedig már csak el kell készíteni az ételt. Ebben is kiemelt szerep jut az egész családnak, beigazolódott ez idei albumunk elkészítése során is. Társszerzőink, vagyis olvasóink kiváló recepteket küldtek be, látszik, hogy a sütés-főzés mindennapjaik része. A szakácskönyv konyhájára többen gyermekeikkel, unokáikkal, sőt dédunokáikkal érkeztek, hogy közösen készítsék el ételüket a kóstoláshoz, a fotózáshoz. A gyerekek részt vettek a zöldségek pucolásában, az étel kavargatásában.

Több olvasónk elmondta, a családi főzésnek és az együtt étkezésnek megvan a maga varázsa. Amikor közösen leülnek reggelizni, ebédelni, vacsorázni, megbeszélik, kinek mi lesz a feladata arra a napra, vagy este azt, hogy miként telt a napjuk. Megnyugvást, örömet jelent egy családi étkezés – melynél azért a legfontosabb, hogy milyen ételek vannak az asztalon. Ehhez nyújt segítséget megjelenő szakácskönyvünk, a Családok szakácskönyve.

Forgassák maguk és családjuk javára, jó főzést, az elkészült ételekhez jó étvágyat!