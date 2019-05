A fiatalok találkozhattak a kedvenc videósaikkal

Rengeteg fiatalt és felnőttet vonzott az első pécsi Gamerzone – Játechtér show. A május 25-ei rendezvényen az érdeklődők a Zsolnay Negyedben többek között betekinthettek a virtuális valóságban VR-szemüveg segítségével, az elméjükkel hozhattak létre bolygókat, és találkozhattak híres videósokkal is.

A világon és hazánkban is elképesztő ütemben fejlődik az e-sport, az az a számítógépes játékok versenyszerű űzése. Manapság már igazi kultusz övezi azokat a tehetségeket, akik profi körülmények között űznek egy-egy videójátékot.

A most Pécsett debütált esemény, azonban nemcsak a fanatikus gamereknek tartogatott izgalmakat, hanem a videójátékok iránt érdeklődő laikusok számára is. Sőt, sok fiatal a nagyszüleiket is elhozta. Az E78-ban a résztvevők élő e-sport versenyt láthattak nemzetközi részvevőkkel. Akik pedig őket nézve kedvet kaptak a játékhoz, azok a legmodernebb számítógépeken és új generációs konzolokon próbálhatta ki a legnépszerűbb játékokat. Ezenfelül külön virtuálisvalóság-terem is kialakításra került, ahol az érdeklődők több gyártó szemüvegét is kipróbálhatják, így belecsöppenve a virtuális valóság nyújtotta különleges világába.

Volt Youtuber találkozó is, amelynek keretében a fiatalok személyesen is találkozhattak kedvenceikkel, olyan sztárokkal, akiknek több százezres követőtáboruk van az online platformokon. A híres videósok nemcsak autogramra és közös fotóra várták a rajongóikat, hanem kérdezni is lehetett tőlük, sőt, együtt is játszhattak velük. Akik maguk is videós babérokra törnek, azokat egy stúdiótechnikai bemutató is várta.

– Unokánkat érdekelte a program, így kijöttünk. Míg a számítógépen játszott, addig mi betekintettünk a virtuális valóságba. Eleinte furcsa volt, de hamar belejöttünk a dologba. Egy agyi aktivitást mérő eszköz segítségével készítettünk egy bolygót – mesélte Tóth Károly és hozzátette, hogy remekül szórakozott az egész család.

A szervezők sok kültéri programmal is készültek. Kicsiket és nagyokat is vártak egyaránt, ahol volt elektromosbicikli-bemutató, drón akadályverseny és hadászati eszközöket is kipróbálhattak a látogatók.