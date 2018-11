A halloween, trópusi ritmusok és a metál uralja a hétvégét

Aki túlélte a Halloween alkalmából rendezett bulikat, annak igen jó esélye van duplázni, triplázni, mert a hétvégi partifelhozatal egészen különleges dolgokat kínál. Itt lesz például Szintiboy, a metálosok is elégedetten csettinthetnek, de az egyéb műfajok is jelen lesznek.

A Pécsi Est színpadán pénteken este a Blahalouisiana lép fel, mely elhozza andalítóan soulos, gitáros szerzeményeit. Nem egyedül érkeznek, hiszen ezen az estén a The Bluebay Foxes is megmutatja, mit tud. A koncertek után jön a jól megszokott éjszakai táncest, ezúttal a G-Eazy Nigh DJ Gozth-szal fog sütni. Másnap a minőségi metál szerelmesei gyülekezhetnek, ráadásul egy nagyon speciális alkalomból, ugyanis a két éve feloszlott Blind Myself két koncetre újra összeáll. Az egyik Budapesten lesz, a másik pedig a mi városunkban most szombaton. Akinek még nem volt elege a halloween őrületekből, az a koncert után ebben a tematikában lubickolhat még egy kicsit a Pécsi Est táncterén.

Pénteken a Nappaliban a KubaLibre ünnepli a tizedik szülinapját, az ígéretük szerint nagyszabású koncertet csapnak, az összes fontos dalukat eljátsszák, ráadásul számukra kedves vendégzenészek is tiszteletüket teszik, és igen lesz pálinka is, ahogy az szokás. Vasárnap Irsik Bence a pécsi Kaktus zenekar gitárosa a kedvenc zenéi közt szelektál majd az avantgárd-matekrock-jazz-hiphop vonalon a Nappaliban.

Apropó, ha már Kaktus, akkor ne hallgassuk el azt az információt sem, hogy a „pécsi Radiohead” szombaton a Szabadkikötőben sújt le. A hamarosan új albummal jelentkező fiatal pécsi kvintett a jazztől, a post-rockon át, a kísérleti popig minden műfajból szemezget, és ezeket gyúrja energikus koncertjeiken a végtelenségig, vagy ameddig a műsoridő engedi.

A Kodály Központ is az eheti felsorolásba kívánkozik, ugyanis Habana Social Club mutatja be a Fiesta Cubana címre komponált műsorát. A kubai mulatók forró, szivarfüstös éjszakáinak sztárja, a kubai nép elsőszámú kedvence erre a turnéra kiegészült a világhírű Tropicana Club szólótáncosaival és így egy különleges műsorral várja mindazokat, akik egy igazi karibi élményre vágynak. Másnap pedig Zorán pengeti legnagyobb slágereit Pécs vezető koncerttermében.

A Ti-Ti-Tá is ígéretes és zúzós programmal bombáz mindenkit a hétvégén: pénteken a punklegenda Auróra érkezik, a zenekar idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, s ebből az alkalomból szántja fel a színpadot a Lyceum utcában. Másnap az első Sopianae Rock City Fesztivál hozza el a mázsás riffeket ebbe a klubba összesen hét zenekarral, köztük az Idiótákkal és a Four Keys-szel.

A hétvége legnagyobb mókáját a Fashion Clubban rendezik meg, hiszen a legendás hírű, és kétségbevonható nívójú muzsikát prezentáló Szintiboy érkezik szombaton este. A még bejáratás alatt lévő Guala Cafféé-ban szombat este a house ütemeké lesz a főszerep, dj Figi pakolja majd a legjobb lemezeket. A Pécsi Sörházban pedig ezen a napon még az utolsó bőrt próbálják meg lehúzni a Halloweenről, aki pedig a Trafikba jár lazulni, annak is van jó hírünk: sem pénteken, sem szombaton nem marad el a tánc.