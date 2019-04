A helyi termelők is stabilan tartják eredményeiket

Huszonhetedik termelői borversenyét rendezte meg nemrég a Zsongorkő Baráti Kör. A rendezvényre a helyi és régióbeli, összesen 53 bortermelő 114 bormintát nevezett, melyek közül 4 nagy arany, 29 arany, 39 ezüst és 37 bronz minősítést osztottak ki a bíráló bizottságok.

A Jakab-hegy déli kitettségű lejtője mindig is főleg a fehér fajták – bánáti rizling, barátcsuhás, ezerjó – számára volt kedvező. Sajnos a kiterjedt káptalani szőlőbirtok szép lassan visszaszorult, és hogy ne tűnjön el végleg ez a tudás, tapasztalat, a Zsongorkő Baráti Kör felkarolta a helyi, szőlőtermesztéssel és borkészítéssel kapcsolatos hagyományok ápolását. Szőlőhöz, borhoz is köthető szlogenük lett: „Ismerd meg, tartsd életben, add tovább.”

Az idén a Szigetvár környéki gazdák is megjelentek, és eredményesen képviseltették magukat a borversenyen. Többen is közülük a közelmúltban indult szőlészetek fiatal borászai voltak. Mindamellett a helyi termelők is stabilan tartják helyüket, és évről évre szép borokat mutatnak be.

Közülük a szervezők Kis Sándort emelték ki, aki a maga 83 évével a verseny legidősebb résztvevőjeként a kezdetektől van jelen és szerepel sikeresen a bormustrán. Idén sem maradt el az elismerés, nagy aranyérmet nyert kékfrankos vörösborával. A legeredményesebb termelői nagydíjat Hóbor Csaba vihette haza nagypeterdi pincészetébe.