A hiphop egyik alapító atyja érkezik Pécsre

Grandmaster Flash bulija az év egyik leginkább várt könnyűzenei eseménye Pécsett. Szombaton Szabó Benedek és a Galaxisoké lehet a nap koncertje.

Az ősz legnagyobb dobására készül pénteken a tízéves fennállását ünneplő Pécsi Est, hiszen a hiphop műfaj egyik legalapvetőbb előadója, Grandmaster Flash érkezik a városba, aki már akkor ebben a stílusban utazott, amikor a műfaj még nem is létezett. Minden idők egyik legfontosabb rap száma, a The Message is a nevéhez fűződik, kultúraformáló ereje pedig tagadhatatlan.

A művész az élete nagyját a szakmában töltötte és a hetvenes évektől a 2010-es évek végéig releváns és izgalmas tudott maradni, pécsi fellépése a műfaj kedvelőinek számára kihagyhatatlan. Természetesen egész este a rap körül forog majd, így a pécsi hiphop összes fontos előadója a színpadra lép. A másnapi bulit sem lehet majd egy legyintéssel elintézni, ugyanis Péterfy Bori & Love Band mutatja meg, mi az igazi jó popzene napjainkban. A szombati koncert után JumoDaddy pörgeti a lemezeket, aki az ország egyik legsokoldalúbb DJ-producere, aki megkötöttségek nélkül mozog a basszus zene, a pop, a legújabb EDM mozgalom valamint a trópusok zenei világa között.

A Nappali színpadára érkezik szombaton Szabó Benedek és a Galaxisok. Az idén ötéves zenekar a tavaly februári lemeze után most októberben jelentette meg a Lehet, hogy rólad álmodtam című negyedik albumát, ami tovább folytatja a közérzeti-generációs-tábortüzes hangulattól való elkanyarodást, sőt, talán végleg el is szakad tőle. Az énekes letette a gitárt, a lemez összes számát zongorán írta és játszotta fel. A végeredmény érdekes lett, és ezt élőben is látni kell, hátha úgy érdekesebb.

A Szabadkikötőbe pénteken este berobog a Kundalini Express, amelynek során a Korai Öröm sava-borsa lep meg mindenkit új formációjukkal. Másnap Izland függetlenségének 100. évfordulóját, egyben a Magyar Rádiózás Napját egy nem mindennapi zaj sztárparádéval ünnepelik a szórakozóhelyen. Pándi Balázs, a Rosinflux és a Savmart zenél szombaton este.

Jó hír a keményebb zenék kedvelőinek, hogy a szegedi Five More Minutes és a Maeste Pécsre látogat, ahol a helyi Stonecolddal kiegészülve rockerkodnak a Ti-Ti-Tában pénteken. Másnap ebben a klubban táncházat rendeznek. Szintén a zúzós műfaj szerelmeseinek kedveskedik a komlói Zrínyi klub, ahol szombaton a hard rockban utazó Skoge Tükörben nézlek című kislemezének a bemutatója lesz az apropó egy kis pogóra.

Szombaton az Amperben a Badgirls hármasa sújt le, akik több mint másfél évtizede a hazai elektronikus zenei élet állandó szereplői. Hozzájuk köthető a Magyar DJ Magazin, de a keceli Koronában és a kiskunalasi DTD-ben tartott bulijaikról is legendák szólnak.

A többi hagyományosabbnak tartott pécsi diszkóban sem marad el a hétvégi őrület. A világ hivatalosan is legjobb férfi revüshow csapata, a Hot Men Dance a Pécsi Sörházba érkezik szombaton, természetesen a hölgyek legnagyobb örömére. A Club Fashionben ugyanezen a napon Fashion show a téli kiadással jelentkezik, a Trafikban pedig pénteken a legjobb 80-as és 90-es években született zenékkel és kiemelten a Queen munkásságával csábítanak a szervezők.

