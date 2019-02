A jelmezes felnőtteket is várják a mulatságra

Farsangot rendeznek a településen február 2-án, szombaton délután 4 órától a mágocsi Jelenlét Házában.

A rendezvényt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülete szervezi a helyi lakosok számára, de szívesen várnak bárkit a térség többi településeiről is. Hazánkban már Mátyás korában is voltak itáliai mintákat követő álarcos mulatságok, többek között ezt a szokást is szeretnék feleleveníteni a szervezők. A farsangra nem csak a jelmezes fiatalokat várják, hanem a felnőtteket is. Így szeretnének egy igazi közösségi rendezvényt összehozni, ahol a családok együtt tölthetik szabadidejüket, egy felejthetetlen élménnyel gazdagodva. A hagyományok szerint étellel is kedveskednek a szervezők a jelmezes résztvevőknek.