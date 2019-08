A Mecsek legszebb tájain vezet végig a várkör

A Kelet-Mecsek legszebb vidékein vezet végig a Pécsváradi Várkör, amely egy egyénileg, szabadon teljesíthető, nagyjából 28 kilométeres körtúra. Az útvonal már hivatalosan is bejárható, hiszen nemrég helyezték ki a QR-kódokat, így egy okostelefon segítségével igazolni lehet a teljesítést.

A túra a pécsváradi vártól indul, és oda érkezik. Az útvonal jelzett turistaúton vezet, végigjárja Óbányát, Kisújbányát és Pusztabányát, de elvezet Püspökszentlászlóra is, ahol az arborétummal övezett püspöki kastélyt érdemes megtekinteni. A Cigány-hegyet és a Zengőt is meghódítja, valamint négy kilátó mellett is elhalad, ahonnan szép panoráma nyílik a környező erdőségre.

Azoknak, akik teljesíteni szeretnék a túrát, először regisztrálniuk kell, majd a különböző ellenőrző pontokon kell bejelentkezni, hogy mérni lehessen a szintidőt. Ezek a pontok a rajt és cél mellett még három helyen találhatók: az ötös-úti kunyhónál Óbánya felett, a Cigány-hegyi kilátónál és a Zengőn a Viki pihenőnél. A Pécsváradi Várkör lényegében egy teljesítménytúra, de bő szintidőt választottak, hogy a nézelődés ne fenyegesse a sikeres teljesítést.

A túrával tehát bárki megpróbálkozhat, de ha belevágunk, mindenképpen legyen nálunk egy mobilinternetképes, QR-kód-olvasásra alkalmas, jól feltöltött mobiltelefon, hiszen csak így lehet igazolni, hogy végigjártuk a távot.

Annak ellenére, hogy a túra hivatalosan csak az elmúlt napokban indult el, már meg is van az első sikeres teljesítő. Putnoki Gábor biciklin tekerte végig a távot négy óra kilenc perc alatt.