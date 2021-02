A mese és játék nevében készülnek az újranyitásra

A bikali Élménybirtok és Kastélyszálló is bezárta kapuit a járványügyi korlátozások értelmében, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen megállt volna ott az élet. Javában készülnek a nyitásra, számos újdonsággal fogadják majd a látogatókat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A középkori élménybirtok november közepétől zárva­tart a járványügyi rendeltek értelmében. Mivel a korlátozások március elsejéig még biztosan érvényben lesznek, így a jelenlegi tervek szerint a birtok március hatodikán nyit ki, természetesen csak akkor, ha ezt a jogszabályok megengedik. A zárvatartást a lehető leghasznosabban próbálják meg eltölteni a birtokon, egyik dolgozójukat sem kellett eddig elküldeni, és a fejlesztések is folyamatosak, így nyitáskor már az újdonságokkal várhatják a látogatókat.

Ahogy Jordánné Laufer Edittől, a Puchner Kastélyszálló értékesítési és marketingigazgatójától megtudtuk, az újranyitásra a mese és a játék jegyében készülnek. Így például megújul Uni, a bikali unikornis világa, ahol interaktív, fejlesztő játékokkal, kézművességgel profi gyermekfoglalkoztatók és színészek fogadják majd a gyerkőcöket, de itt még valódi hercegnővel, lovaggal és egy varázslatos utazóval is lehet találkozni.

Igaz, az élménybirtokon a középkor elevenedik meg, de azért a modern technikát is segítségül hívják a programok tervezéséhez, tavasszal egy mobil-keresőjátékban vicces karakterek vezetik körbe a látogatót a területen, emelte ki a marketingigazgató. Az Apródképzőben ismét lesznek színházi előadások, az új darab – Az ember tragédiája című klasszikus mű interaktív feldolgozásának – olvasópróbái már zajlanak. Természetesen mindezek mellett a már jól megszokott programokon is részt vehetnek majd a látogatók, így lesznek lovagi tornák és különböző kézműves foglalkozások.

Természetesen a kastélyszálló is kinyit, amint erre lehetőség lesz. Igaz, hogy most nem fogadhat vendégeket, de így is rangos elismerésben részesültek a közelmúltban, Az év hotele versenyen őket választották meg a 2010-es évek legjobb dél-dunántúli szállodájának, ezzel pedig bekerültek az országos döntőbe. Ebből a régióból egyébként még egy faddi szálloda vesz részt a végső versenyben.