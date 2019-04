A Pécsi Egyetemi Napok lesz a hétvége fő eseménye

Elképesztően sok jó zenekar lesz a hétvégén az egyetemi fesztiválon, de emellett azt is megnéztük, hogy mi vár azokra, akiknek esze ágában sincs kimenni az Expo Centerbe.

Amint arról másik cikkben is hírt adtunk, a hétvégén a Pécsi Egyetemi Napok lesz a szórakozási lehetőségek középpontjában az Expo Centerben. Mivel annyi koncert és parti lesz, mint égen a csillag, ezért ebben a cikkben csak jelezni szeretnénk, hogy a csütörtöki kezdés után a szombatig tartó rendezvényen az élvonalbeli összes fontos pécsi és nem pécsi zenekar is fellép. Péntek este a helyi erőket képviselő 30y mellett koncertet ad a Kowalsky meg a Vega, az Irie Maffia és a Bëlga is, míg szombaton a Punnany Massif, Vad Fruttik és Brains döngöl földbe mindenkit.

Csütörtökön startol a PEN, mit ajánl a bama.hu? Először is egy pécsi, friss zenekarra, a Cedar Knollra hívjuk fel a figyelmet, aki siet, este hétre még odaér. Pécs jelenleg leghíresebb produkciója is ma lép fel, természetesen a Halott Pénzről beszélünk. Ezen kívül a Tankcsapda rengeti meg az Expo Centert, majd a 90-es évek európai dance sztárja, a Fun Factory is lecsap, de jó bulit szokott adni, így érdemes elcsípni a Bagossy Brothers Company-t is. Ha valaki nem bír betelni a mókával és a kacagással, akkor nekik ajánljuk a Necc Partyt, mintegy az őrület csütörtöki lezárásaként.

Fontos, hogy a pécsi zenekarokról is szót ejtsünk a PEN kapcsán, hiszen ők is emelik a rendezvény fényét, hovatovább néha emlékezetesebb produkciókkal rukkolnak elő, mint a leghíresebb társaik. Pénteken két lányközpontú zenekarra, a Feriantesre és a Lékkörre hívnánk fel a figyelmet, míg szombaton két zúzósabb pécsi zenekar, az Avement és a Generation Impasse pörköl oda néhány fogós riffel.

A PEN-en kívül is lesz azért élet a városban, a Nappaliban például pénteken este a jazz hívei örülhetnek, hiszen a színpadon a Trio Afium játszik varázslatos dallamokat. Vasárnap este pedig a hétvégi bulizás fáradalmait pihenheti ki mindenki, hiszen folytatódik a MélyPécs nevű elektronikus lazuló zenehallgatós sorozat Siaga jóvoltából.

A Szabadkikötő pénteken este a trópusi dzsungelek közé repít, hogy a legforróbb reggae, dub zenékre járjuk el az ősi nyár táncát. Szombaton egy szegedi zenekar, a Sardinelli érkezik a Király utca végén található klubba. A modern elektronikus ritmusok és kütyükkel operáló zenekar hangzása a szabad ének varázsára épül, és elrepíti a hallgatóját.Meglátjuk, így lesz-e.

A Trafikban egy hamisítatlan rock and roll parti vármindenkire pénteken este, ahol a műfaj legnagyobb alakjainak dalai csendülnek fel, legyen szó akár Elvisről, a Hungáriáról, vagy Ray Charlesról.

Komlón a Zrínyi klubban a nyári abaligeti Prog Camp fesztivált harangozza be négy kiváló progresszív és kevésbé progresszív metál zenekar szombaton. Fellép a Cadaveres, az Omega Diatribe, a Perfect Symmetry és a Broken Memory is. Ha már a rockról ejtünk szót, ne hagyjuk ki a műfaj pécsi szentélyét, a Ti-ti-tát sem, ahol a The Minds és a Darálók csap bele a lecsóba pénteken este, másnap pedig a black metál rajongók örülhetnek, a Gylliath, a Komor Romok és a DVVAD is fellép.