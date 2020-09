A rock és a legendák dominálnak, de mutatjuk, mi van ezen túl

Ezúttal is összegyűjtöttük azokat a könnyűzenei eseményeket, bulikat, melyek unikális tartalmakat kínálnak Baranyában ezen a hétvégén.

Szeptember 11-én a magyar rock talán két legjobb torka, Kalapács József és Rudán Joe éneke tölti meg a Káptalan Kertet. Egy öttagú zenekar kíséretében akusztikusan kelnek életre a két frenetikus hang zenekarainak legismertebb dalai és a rocktörténelem halhatatlan klasszikusai. Másnap is marad a zúzás a kertben, ugyanis közösen érkezik Pécsre a Junkies és az Aurora, két sokat látott és nem mellesleg legendás punkzenekar. Az elmúlt évtizedekben számos ikonikus dalt rögzítettek, így igazi punksláger-cunami várható.

Újra a pécsi zenekarok kerülnek a fókuszba pénteken este a Pécsi Estben, ahol a már hagyományosnak mondható Z Faktor dalverseny idei döntőjét tartják. A legjobbnak bizonyuló zenekar fellépési lehetőséget kap a 2020-as Öröm a zene 3 millió forint összdíjazású országos döntőjében. Ez az est arra is jó lehet, hogy csekkoljuk, hol tartanak a pécsi zenekarok, és kik a legújabb üdvöskék, akik majd a Halott Pénz, a Kispál vagy a Punnany Massif nyomába léphetnek. Fellép az Avement, a Doggos, a Feriantes, a Juniper Launches, a KACAJ, Kyllich and the Cocojumbos, Ossó Balázs és a Pixelplants. Szombaton este a Rock the City újra az Estet veszi be: érkezik az ország legforróbb és legcsajosabb latin bulija: a Mamachita, csupa temperamentumus r’n’b gyöngyszemmel.

Nagy hír a veterán zenék pécsi szeretőinek, hogy sok év után ismét Piramis koncert lesz a városban a Pannon Backstage Fesztiválon a Zsolnay-negyedben szombaton este. De ez nem minden, ugyanis a nagyszabású bulin fellép Rudán Joe, a Végletek, Szabca és a Fiktív alkotók Felkai Mikivel, a Rock Milady, a Triyo és a Skoge is.

Szigetváron a Zrínyi Napok keretében jobbnál jobb programok igyekeznek kielégíteni minden igényt könnyűzenei szempontból is. Több helyszínen is lehet szórakozni: pénteken például Révész Sándor koncert lesz a kempingben, Berkes Olivér a várban mulattat. Szombaton a ez utóbbi helyszínen a Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar ad koncertet, egy nappal később pedig Zenevonat vár mindenkit az LGT sztárjaival.

Szombaton, mikor a Nap nyugodni tér, Kozármislenyben a hagyományőrző szüreti felvonulás zárásaként egy vidám hangvételű, bordalokkal teletűzdeld koncert várja az érdeklődőket. A számok egy olyan nagyszerű együttes szájából szólalnak meg, mint a Vivat Bacchus, ennél többet nem is kell mondanunk.

Akik pedig a hagyományos bulikért, klubzenékért lelkesednek, azoknak is mondunk néhány ígéretes partit a szombat esti pörgésből. Egy minőségi techno estre várnak például mindenkit szeptember 12-én, amelynek során a főváros elektronikus színterének két meghatározó alakja SanFranciscoBeat és a Mateo & Spirit duója fogja megdolgozni az Amper klub basszusládáit. A Raktárban szombaton este Missh prezentálja a talpalávalót. Ezen az estén a Pécsi Sörházban teszi tiszteletét Mr. Lova, a partyba vágás pápája, a hóna alatt a retró dalok szent gráljaival. A Trafikban szombaton este Dj Figi rakja a legdögösebb talpalávalót.