A rock és a punk dominál ezen a hétvégén a pécsi bulihelyeken

Aki arra gondolt, hogy az év második hetének hétvégéjén a bulik téli álmukat alusszák, az bizony téved, hiszen majdnem az összes releváns szórakozóhelyen akad valami érdekes program.

A Pécsi Estben semmiképp sem áll meg az élet, sőt a hétvége nyitányaként a magyar metál egyik legendás csapata, a soproni Moby Dick áll színpadra. Az energikus koncertjeiről elhíresült zenekar tagjai tinédzserként már a 80-as évek közepén országos népszerűségre tett szert, és azóta számtalan lemezzel bizonyították, hogy a rock örök és elpusztíthatatlan. Vendégként a lengyel Mateo Colon zúz egy jóízűt előttük.

A Ti-Ti-Tában pénteken este a helyi erőkből álló Rumproof fogja felszántani a színpadot a jól megszokott kalózálcájával, s ezúttal a Beneath My Skin névre hallgató Linkin Park dalokat játszó együttest is magukkal hozzák. Másnap ebben a klubban a punkrockerek gyülekezhetnek, ugyanis a legendás, huszonöt éves fennállását ünneplő Macskanadrág segít eligazodni az egyszerű, de hatásos zenék útvesztőjében. Zenei ízlésvilágukra a klasszikus punk zenekarok, így a Dead Kennedys, Toy Dolls, Ramones, és a dallamosabb kaliforniai együttesek jellemzőek. Ők sem jönnek vendégzenészek nélkül, így a Sinking Heroes és a Systemless is sokkol majd.

A Szabadkikötőben újra összejön a pécsi hiphop szubkultúra színe-java, a szokásos Can You Kick It partisorozat keretében a P’s és Chicheck hozza el az oldschool stílust pénteken este. Másnap Király utcai szórakozóhelyen a nyolcvanas-kilencvenes évek undergroundjának legendás zenekara, a Csókolom mutatja be műsorát, melynek a meghatározó egyénisége az érzékeny fotós-filmes-szövegíró-énekesnő Ujj Zsuzsi. Talán a Csókolom áll a legközelebb az angolszász underground és rock and roll női előadóinak (Nico, Patti Smith, Marianne Faithfull) világához.

Komlón a Zrínyi klubban a töretlen népszerűségnek örvendő magyar rockabilly legenda, a Mystery Gang ad koncertet szombaton. Szintén ebben a városban, a Laguna klubban a Nice Project dj csapata szombaton ünnepli a születésnapját, melyet egybeköt a pótszilveszteri bulival.

A hagyományosabb táncos helyeken is lesznek programok Pécsett, a Club Fashionben pénteken szalagavató afterbulit tartanak, ám szombaton a Losing It buli jön Danevvel, Bartával és Dj Steel-lel. A Trafikban retro buli vár pénteken sok magyar énekelni valóval, igazi rock & roll klasszikusokkal, a 80-as szinti slágerekkel és a 90-es évek dance örökzöldjeivel. A Sörházban pénteken szintén szalagavató afterbuli jön, majd a másnap egy fergeteges bulit tartogat, hiszen megidézik a 2000-es évek legnagyobb R’n’B kedvenceit és egy egész éjszakát szentelnek a Timbaland, a Justin Timberlake és a Nelly Furtado fémjelezte zenéknek.