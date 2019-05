A rockabilly pécsi helytartói ünnepelnek, de mutatjuk, mi minden jön még

A szokásosnál is színesebb zenei ajánlóval kecsegtetjük az alábbiakban az olvasóinkat. Jön a Rocktalicska Hosszúhetényben, és jubilál a Flip, Flop & the Flyers is.

A Kodály Központban egy komolyabb hangvételű műsort ajánlanánk elsőként erre a hétvégére. A Kerek Világ Alapítvány idén is megrendezi jótékonysági gálaműsort, melynek célja segíteni a halmozottan sérült gyermekek fejlesztését. A pénteki koncerten közreműködik Ócsai Annamária és Bognár Szabolcs operaénekesek, a VoiSingers, a Vivat Bacchus, valamint a Parafónia együttes.

A hosszúhetényi sportpályán idén sem maradhat el a talicskaolimpia kísérőrendezvénye, a rocktalicska, melyen főként pécsi, fiatal rock együttesek veszik be a települést. Az este hatkor kezdődő bulin fellép a Someguys, a Dusty Road, a Beneath My Skin, a Forgotten Promises, a Four Keys, majd a sort a Chain Reaction zárja.

Pénteken a Trafikban a népszerű tehetségkutató műsornak, az X-faktornak tarják az előválogatását délután négytől, majd este nyolctól Komlón a Zrínyi klubban folytatódik a meghallgatás. A tehetséges énekespalánták tehát ostromolhatják a két szórakozóhelyet.

A Szabadkikötőbe látogat az idén alakult Audiofuse zenekar pénteken, akik élő és elektronikus hangszerekkel adnak elő izgalmas fúziós techno, house, funky, break, vagy d’n’b dalokat. Elmondásuk szerint stílusuk nudisco/future funk, de hallhatunk tőlük olyan dalt is, melyben psytrance és reggae elemek is megszólaltak. Őket követi a budapesti éjszakai élet meghatározó alakjai: a MadCity dj formációja, akik azért különlegesek, mert szettjeiket dobgéppel, szintikkel, és egy énekesnővel teszik élővé. Másnap az Ethnofil minimál koncertezik ebben a klubban, a zenekar hangzása kortárs és jövőbeli elektronikus ritmusokban lüktet, pszichedelikusan utaztat, egyszerre progresszív mégis ösztönös és tradicionális.

Pécs rockabilly büszkesége, a Flip, Flop & the Flyers ad jubileumi koncertet az E78-ban szombaton este. A zenekar muzsikájában az 50-es évek zenei világa keveredik a mai kor stílusaival. A szakma a kezdetekkor furcsán fogadta az akkor még trió felállású csapatot, hiszen ezzel a műfajjal Magyarországon legfőképp csak Budapesten találkozhatott a közönség. A pesti Amigo Klubba (ami a hazai rock and roll fellegvára, még Fenyő Miklós is megénekelte) azonban hamar bekerült a zenekar, és rendszeres fellépővé vált. A pécsi közönség is találkozhatott már a csapattal a Széchenyi téren, a Séta téren, Tettyén, az E78-ban is több alkalommal.

Természetesen a hagyományosabbnak mondható diszkók is kinyitnak a hétvégén, lehet rázni a pénteken a Trafikban, ahol nyárnyitó buli jön, a Sörházban szombaton a latin zenére forrhat fel a vérünk, míg a Club Fashion-ben Szecseivel lehet bulizgatni pénteken egy utolsót.