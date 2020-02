A Valentin-napi bulikon túl is van élet, mutatjuk, miről beszélünk

Ez a hétvége a szerelmesekről és a farsangról szól elsősorban, de lesz minőségi jazz, Abba-parádé, jóféle alternatív zene és ethno-beat is.

A Pécsi Tudományegyetem elegáns vacsorával egybekötött álarcos bálja nyitja a hétvégét az Expo Centerben. A bulin éjféltől fellép a Follow The Flow, a zenekar, mely több tízmilliós videós megtekintésekkel érkezik. A hangulat megalapozásáról a pécsi Mongooz And The Magnet gondoskodik. A koncertek után Gergő Laci felel a dalokért, és a 90-es, 2000-es évek legnagyobb slágereivel csap le.

A Zsolnay negyed E78-as termében Szakcsi Jr. lép fel pénteken este, aki egyike a honi jazz legkiemelkedőbb zongoristáinak. A trió előadása kifinomultan elegáns színpadi remekmű. Játékuk technikailag hibátlan, magabiztos és teljesen egységes. A színpadon árnyalt zenei virtuozitás jellemzi őket. Zenéjük kivételes improvizációs tehetséget tükröz.

A hatalmas sikerű tavalyi ABBA-slágereket felvonultató Valentin-napi koncert után új dalok feldolgozásával jelentkezik a Pannon Filharmonikusok pénteken és szombaton is a Kodály Központban. Vass András kiváló szimfonikus hangszerelésében kilenc új ABBA-slágert dúdolhat együtt a közönség a zenekarral. Náray Erika, Malek Andrea és Polyák Lilla is énekel.

Pénteken este a Pécsi Estben a Lóci játszik zenekar harmadik albumának, a Rózsa utcának a lemezbemutató koncertje lesz műsoron. Másnap ebbe a klubba az Aurevoir jön, a zsámbéki fiatalokból álló ethno-beat zenekar szintén az új korongjának a pécsi bemutatójával örvendezteti meg a nagyérdeműt. Mind a két napon a koncertek után a szokásos tánc veszi kezdetét. Pénteken nemzetközi R&B bulit csapnak, másnap a Rock The City csapata rak össze egy Valentin-napi alkalmat, ráadásul Budapest egyik legmenőbb csajos bulijára lehet rázni.

A Szabadkikötő szülinapi mulatsággal kecsegtet a hétvégén. Pénteken a Dumber One lép fel, utána pedig a ház lemezlovasai szolgáltatják a zenét. Másnap itt a Gentry Sultan ad koncertet, majd farsangi buli jön, akárcsak a Nappaliban, ahol szombaton szintén farsangolnak az I Like Jam csapatával.

A Pécsi Sörházban Siska Finuccsi, Tkyd és Deego hozza el a Klasszik raptúrt szombaton, természetesen a veretes hiphop jegyében. A Raktárban ezen a napon Valentin-napi buli jön, s természetesen a Trafik egy nappal korábban szintén a szerelmesek napját lovagolja meg. Az Amper Klubban a SanFranciscoBeat, Mateo & Spirit, Shabaam szolgáltatja a zenét szombaton, a Retro Music Clubban pedig farsangi buli lesz Dj Spannal.